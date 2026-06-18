16 yıldır başarıyla sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesi "Enerjimi Koruyorum" ile 750 okulda 400 bine yakın çocuğa ulaşarak enerji verimliliği bilinci aşılayan Enerjisa Enerji, senaryosu pedagoglarla yapılan çalışmalar sonucu hazırlanan çocuklara yönelik yeni tiyatro oyununu tanıttı.

‘Herkes için daha iyi bir gelecek' vizyonuyla Türkiye'nin enerji dönüşümüne öncülük eden Enerjisa Enerji, geleceğin mimarı olan çocuklara daha sürdürülebilir bir dünya bırakma ve enerji tasarrufu bilinci kazandırma misyonunu sosyal sorumluluk projeleriyle sürdürüyor. 16 yıldır kesintisiz devam eden Enerjimi Koruyorum Projesi ile bugüne dek Türkiye genelinde 750 okulda 400 bine yakın çocuğa ulaşan firma, pedagoglarla yapılan çalışmalar sonucunda senaryosu yeniden hazırlanan tiyatro oyunu ile izleyicilerin karşısına çıktı. İstanbul'da gerçekleştirilen lansmanla tanıtılan yeni oyun, çocuklara enerjinin günlük yaşamımızdaki önemini, yenilenebilir enerji kaynaklarının geleceğin enerji sistemlerindeki yerini ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını eğlenceli bir anlatımla aktarıyor. Oyun aynı zamanda günümüz çocuklarının hayatında giderek daha fazla yer kaplayan ekran kullanımına da dikkat çekerek, çocukları akranlarıyla birlikte oyun oynamaya teşvik ediyor. Öte yandan Sosyal Getiri Yatırım (SROI) analizi, projeye yapılan her 1 liralık yatırımın 3.17 liralık sosyal değer oluşturduğunu ortaya koydu.

Enerjisa Enerji, Enerjimi Koruyorum Projesinin 16. yılını yeni tiyatro oyunu ile kutluyor

OYUN DÜZENLENECEK TURNE İLE YÜZLERCE ÇOCUĞA ULAŞACAK

Çocukların çevresel farkındalıklarını artırırken sosyal gelişimlerine de katkı sunan proje, tiyatronun eğitici, iyileştirici ve dönüştürücü gücünden yararlanıyor. Düzenlenen lansmana katılan çocuklar, etkinlikten büyük beğeni ile ayrılırken, lansmana çevre okullardan öğrenciler, eğitimciler ve basın mensuplarının yanı sına firma çalışanları da aileleriyle katılım gösterdi. İşaret dili kullanımına da yer verilen tiyatro oyunu ile tüm çocuklar için daha kapsayıcı ve erişilebilir bir deneyim imkanı sunuldu. Düzenlenecek turnede Türkiye'nin farklı şehirlerinde sergilenecek tiyatro oyunu ile yüzlerce çocuğa ulaşılacak.

Enerjisa Enerji, Enerjimi Koruyorum Projesinin 16. yılını yeni tiyatro oyunu ile kutluyor

"16 YILDA 400 BİNE YAKIN ÇOCUĞA ULAŞTIK"

Enerjisa Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Göktürk Demirel, yeni tiyatro oyununun lansmanına ilişkin, "Bu yıl 16. yaşını kutladığımız Enerjimi Koruyorum sosyal sorumluluk projemizle çocuklarımızın enerji konusunda bilinçlenmesine katkı sunuyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 400 bin çocuğa ulaşan bu yolculukta değişen dünyanın ihtiyaçlarını, ailelerin ve çocukların gündemlerini yakından takip ettik. Çünkü bugün enerji verimliliğini anlatmak kadar yenilenebilir enerji kaynaklarını, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını ve çocuklarımızın teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurmasını konuşmak da büyük önem taşıyor. Pedagoglarla birlikte çalışarak yenilediğimiz oyunumuzla çocuklara nasıl enerji tasarrufu edeceklerini anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğin enerji dünyasının bir parçası olabileceklerini de ifade ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de düzenleyeceğimiz turnemizle farklı şehirlerde daha fazla çocuğa yeni oyunumuzla ulaşmayı hedefliyoruz. Çünkü Enerjisa Enerji olarak biz daha iyi bir gelecek için atılacak her adımın çocuklarımızın farkındalığıyla başlayacağına inanıyoruz" dedi.

Enerjisa Enerji, Enerjimi Koruyorum Projesinin 16. yılını yeni tiyatro oyunu ile kutluyor

Firma, "Herkes için daha iyi bir gelecek" vizyonuyla enerji verimliliği ve tasarruf bilincini çocuklara aşılıyor.

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