Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanları arasında yer alan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2026 yılının ilk 5 ayında sergilediği performansla büyüme ivmesini koruduğunu bir kez daha ortaya koydu.

31 Mayıs 2026 tarihinde kırılan tüm zamanların günlük uçuş rekorunun ardından Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından açıklanan 2026’nın Ocak-Mayıs dönemine ait veriler, elde edilen başarının anlık bir yoğunluğun değil, istikrarlı, planlı ve sürdürülebilir bir büyümenin sonucu olduğunu gösterdi.

HEAŞ tarafından açıklanan verilere göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yolcu ve uçuş trafiği 2026 yılının ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 arttı.

TARİHİ REKOR SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN GÖSTERGESİ OLDU

Sabiha Gökçen'de 31 Mayıs'ta gerçekleşen 894 uçuş trafiği rekorunun ardından yılın ilk 5 ayına dair açıklanan veriler, havalimanının yalnızca belirli günlerde değil, yılın tamamında güçlü bir büyüme performansı sergilediğini ortaya koydu.

2025 yılının ilk 5 ayında 105 bin 460 olan uçuş sayısı, 2026'nın aynı döneminde 113 bin 333'e yükseldi. Böylece havalimanı sadece beş aylık dönemde yaklaşık 8 bin ilave uçuş operasyonuna ev sahipliği yaptı.

İLK 5 AYLIK YOLCU SAYISI İSTANBUL'UN NÜFUSUNU GERİDE BIRAKTI

Sabiha Gökçen Havalimanı, yılın ilk beş ayında ağırladığı yolcu sayısıyla dikkat çekici bir eşiği daha geride bıraktı. 2025 yılının aynı döneminde 18 milyon 143 bin yolcuya hizmet veren havalimanı, 2026'nın ilk beş ayında 19 milyon 414 bin 507 yolcu trafiğine ulaştı.

Bu rakam, yaklaşık 16 milyonluk İstanbul nüfusunun üzerinde bir yolcu hareketine işaret ederken, Sabiha Gökçen'in yalnızca bir ulaşım merkezi değil, Türkiye'nin ve bölgenin en önemli hava ulaşım merkezlerinden biri olduğunu da ortaya koydu.

YAZ SEZONUNA GÜÇLÜ GİRİŞ

Mayıs ayında 4,1 milyondan fazla yolcuya hizmet veren Sabiha Gökçen Havalimanı, yaz sezonuna yüksek talep ve güçlü operasyonel performansla giriş yaptı.

Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yürütülen altyapı geliştirme çalışmaları, dijital dönüşüm projeleri ve operasyonel iyileştirmeler sayesinde havalimanı, artan yolcu talebine güvenli, konforlu ve kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyor.

Yaklaşan yoğun yaz sezonu öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlayan Sabiha Gökçen Havalimanı, operasyonel verimlilik, emniyet ve yolcu memnuniyetinde yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası