Longines Spirit Zulu Time 1925: Orada saat kaç?

Longines, farklı zaman dilimlerinde zamanı ölçme konusundaki yüz yılı aşkın deneyimini, 1925’te tanıttığı ilk çift zaman dilimli kol saatinin 100. yılına özel ürettiği Longines Spirit Zulu Time 1925 modelini tanıtarak kutluyor. Lansman kapsamında Longines’in Zarafet Elçisi Henry Cavill, zaman dilimlerini aşan yolculukları ve küresel bağlantı ruhunu temsil ettiği yeni kampanyada, basit olduğu kadar da derin bir soruya cevap arıyor: “Orada saat kaç?”

Longines, 19. yüzyıl sonlarından bu yana farklı zaman dilimlerinde seyahat eden gezginler için kusursuz saat çözümleri sunuyor. Bu miras, 1908’de Osmanlı İmparatorluğu için özel olarak üretilen ve Osmanlı ile Batı saatlerinin aynı anda okunabildiği çift zamanlı cep saatleri —namıdiğer “Osmanlı Saatleri”— ile devam etti. Longines, 1925 yılında ilk çift zaman dilimli kol saati “Zulu Time”ı saat tutkunlarının beğenisine sundu. Kadranda, Londra’daki Greenwich’te bulunan sıfır meridyenini ve günümüzde UTC+0 olarak bilinen Evrensel Zaman’ı simgeleyen “Z” harfini temsil eden renkli denizcilik bayrağı yer alıyordu. Profesyonel havacılıkta bu zaman dilimi, kısaca “Zulu Zamanı” olarak anılır. Bu dört basamaklı zaman formatı, AM ve PM kullanımından kaynaklanabilecek olası karışıklıkları ortadan kaldırır. Pilotlar ve navigatörler, telsiz görüşmelerinde zamanlama hatalarını önlemek için hâlâ Zulu Saatini tercih etmektedir.

Longines, bu tarihi saati 2022 yılında modern bir bakışla yeniden yorumlayarak, son teknolojiyle donatılmış Longines Spirit Zulu Time koleksiyonunu saatseverlerle buluşturdu. Kusursuz GMT işlevi ve orijinal tasarımıyla koleksiyon, kısa sürede modern gezginlerin vazgeçilmez yol arkadaşı haline geldi.

1925'TEN 2025'E

Longines, 2025’te, saatçilik tarihinde bir dönüm noktası olan bu ikonik modelin 100. yılını Longines Spirit Zulu Time 1925 ile kutluyor. Koleksiyonun bu hatıra versiyonunda, 39 mm’lik paslanmaz çelik kasa; 18 ayar pembe altınla kaplanmış, çift yönlü döner bezel; koleksiyonda ilk kez kullanılan dairesel fırçalanmış yüzey ve üçüncü bir zaman dilimini izlemeye imkan tanıyan 24 saatlik kademeler yer alıyor. Titizlikle işlenen rakamlar ve indeksler tasarıma derinlik ve zarafet katarken, bakır içeren pembe altın seçimi, 350 yıl önce Greenwich’te inşa edilen İngiltere Kraliyet Rasathanesi’nden geçen başlangıç meridyenini (prime meridian) işaretleyen bakır şeride adeta bir saygı duruşu niteliğinde.

Mat siyah kadran, pembe altın tonlarındaki ibre ve indekslerle güçlü bir kontrast oluşturarak üstün bir okunabilirlik sağlıyor. İbreler ve saat indeksleri, farklı ışık koşullarında mükemmel görünürlük sağlayan Super-LumiNova® ile aydınlatılmış. Saat 6 yönünde şık bir şekilde hizalandırılmış beş yıldızla öne çıkan kadranın üzerinde ayrıca sade bir tarih penceresi ve yüzüncü yıl dönümünü simgeleyen “1925 - 2025” yılları zarif bir ton sür ton bitişle incelikle işlenmiş. Longines Spirit Zulu Time koleksiyonunun getirdiği iki yenilikten biri olan şeffaf arka kapak, ortasından sıfır meridyeni geçen özel planisfer işlemeli, pembe altın rengindeki PVD rotorun detaylarını gözler önüne seriyor.

ZAMAN DİLİMLERİ ARASINDA KUSURSUZ HASSASİYET

Tam bir (“gezgin”) GMT saati olan bu model, ISO 764 standardına kıyasla manyetik alanlara karşı 10 kata kadar daha yüksek direnç sağlayan bir silikon denge yayı ve yenilikçi bileşenlerle donatılmış, kendinden kurmalı özel Longines L844.4 kalibresiyle çalışıyor. Bu yüksek hassasiyetli mekanizma 72 saate kadar güç rezervi sunmasının yanı sıra Resmi İsviçre Kronometre Test Enstitüsü’nün (COSC) kronometre sertifikasına sahip.

Longines Spirit Zulu Time 1925, çift kilitli katlanır tokaya sahip paslanmaz çelik bilezik ya da tokalı siyah NATO kayış seçenekleriyle sunuluyor. Bu yıldönümüne özel tasarlanan kutusu, saatin taşıdığı anlamı ve değerini yansıtıyor.

KOLEKSİYON GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR

Longines, bu özel anı modeline ek olarak Spirit Zulu Time koleksiyonunu 39 mm ve 42 mm çapındaki yeni paslanmaz çelik tasarımlarla genişletiyor. Bu yılın sonlarında satışa sunulacak olan bu saatler, çift yönlü döner bezeli ve mat siyah ile yoğun parlak siyah olmak üzere iki tona bölünmüş 24 saatlik bir ölçeği bulunan seramik parçası, gece ve gündüz saatlerini zarif bir şekilde gösteriyor. Bu modeller, yıl dönümü versiyonuyla aynı sofistike siyah kadran ve pembe altın vurgularını taşıyor. Koleksiyon genelinde estetik bir bütünlük sunarken, farklı tercihlere hitap eden boyut ve malzeme seçenekleriyle de çeşitleniyor.

MİRASA SAYGI, YENİLİĞE ÖVGÜ

Longines Spirit Zulu Time 1925, markanın yenilikçi geçmişine saygı duruşunda bulunurken, Longines’i tarih boyunca tanımlayan hassasiyet, zarafet ve liderlik ruhuna olan bağlılığını da yansıtıyor. Model, saatçilik mirasını çağdaş gezginlerin küresel ihtiyaçlarıyla buluşturuyor. Saat üreticiliği sanatının zaman ve mesafe arasında nasıl köprü kurabildiğini gösteren bu yıl dönümü modeli, bir asır önce olduğu gibi bugün de bağlantılı bir dünyada anlamını koruyor.

HENRY CAVILL İLE ZAMAN DİLİMLERİNİ AŞAN BAĞLANTI

Yeni Longines Spirit Zulu Time 1925 kampanyası, mesafeleri aşarak insanları buluşturan zamansız bir soruya odaklanıyor: “Orada saat kaç?” Uluslararası alanda tanınan aktör ve Longines Zarafet Elçisi Henry Cavill’in rol aldığı kampanya, uluslararası hava yollarında seyahat eden iki kişi arasında zamanın ötesine uzanan, kopmaz bir duygusal bağı resmediyor. Cavill, dünyanın farklı havalimanları ve destinasyonları arasında yol alırken, Longines saati, kıtalar ve zamanlar arasında anlamlı bir bağ kuran sessiz bir rehbere dönüşüyor. Kampanya, Spirit Zulu Time saatinin yalnızca hassas bir zaman ölçüm aracı olmanın ötesine geçerek, sevdiklerimizle aramızda anlamlı bir bağ oluşturduğunu ve fiziksel mesafeler ne olursa olsun hayatlarımızı senkronize etmemize nasıl katkıda bulunduğunu etkileyici bir şekilde gözler önüne seriyor. Modern gezginler için zaman, hayatlarındaki en değerli kişiyle paylaşılan ortak bir dile dönüşüyor. Zaman dilimleri arasında küresel kariyerleriyle kişisel anlarını dengelerken, saatlerine attıkları tek bir bakış bile onları birbirine daha da yakınlaştırıyor.

“Spirit Zulu Time benim için sadece hassas bir saat değil; aynı zamanda anlamlı bir bağın simgesi. Günümüzde sevdiklerimiz ya da iş arkadaşlarımız çoğu zaman bizden çok uzakta olabiliyor. Ama bu saate baktığımda, aramızdaki mesafeye rağmen onlara bağlandığımı hissediyorum—üstelik Longines’in en iyi bildiği şekilde: zarafetle.”

Henry Cavill

MODERN GEZGİNLERİN DEĞİŞEN DÜNYASINA AYAK UYDURUYOR

2022 yılında tanıtılan Longines Spirit Zulu Time koleksiyonu, dünya gezginleri için geliştirilen modelleriyle markanın yüzyılı aşkın saatçilik mirasının bir yansıması. 1925’te üretilen ve zamanı sembolik denizcilik bayraklarıyla gösteren ilk çift zaman dilimli kol saatinden ilham alan Longines Spirit Zulu Time, adını “Z” harfinin ikonik sinyal bayrağından alıyor. Koleksiyon, bu güçlü mirası 42 mm’lik özgün modellerle modern bir tasarım anlayışına taşıyarak başlattı. 2023 yılında Longines, aynı yüksek performansı daha kompakt bir formda sunan 39 mm’lik modelleri koleksiyona dahil etti. Serinin cazibesini artırmak üzere, altın detaylarla zenginleştirilmiş özel bir versiyon da tanıtıldı.

2024’te koleksiyon, benzersiz hafifliği ve dayanıklılığıyla en maceraperest gezginler için ideal olan titanyum tasarımıyla gelişimini sürdürdü. 2025 yılında ise Longines, yüzüncü yıl dönümü modellerine ek olarak, antrasit kadranla çarpıcı bir kontrast oluşturan mavi seramik bezelli yeni versiyonlarını tanıtıyor. Bu zarif renk uyumu, özellikle ikinci zaman dilimini takip ederken, hem estetik bir keyif hem de üstün okunabilirlik sunuyor. Tüm Longines Spirit Zulu Time saatleri, silikon denge yayları ve COSC sertifikalı özel Longines GMT kalibreleriyle donatılarak farklı zaman dilimlerinde üstün doğruluk sunarken, markanın yenilik ve geleneği bir arada yaşatma vizyonuna da sadık kalır.

ZAMAN DİLİMLERİNİN ÖNCÜSÜ: MERİDYENLERİ AŞAN BİR YENİLİK MİRASI

Zaman dilimlerinin 19. yüzyılın sonlarında standart hale getirilmesi, dünya çapında seyahat ve iletişim anlayışını kökten değiştirdi. Bu dönüm noktasından önce, her bölge güneşin konumuna göre kendi yerel saatini kullanıyordu. Ancak demiryollarının genişlemesi ve uluslararası seyahatin artmasıyla bu sistem ciddi pratik sorunlar doğurmaya başladı. 1884’te Greenwich’in Başlangıç Meridyeni olarak kabul edilmesi ve ardından dünyanın 24 zaman dilimine ayrılmasıyla, uzak mesafelerdeki insan faaliyetlerini eş zamanlı hale getiren evrensel bir sistem kurulmuş oldu. “Zulu” terimi, NATO fonetik alfabesinde “Z” harfini temsil eder ve bu harf, GMT+0 ya da Greenwich Ortalama Zamanı’nı simgeler. Bu tanım, hassas zaman koordinasyonunun hayati önem taşıdığı havacılık ve denizcilik operasyonlarında, özellikle güvenlik ve navigasyon açısından kritik bir rol oynamıştır.

Longines, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren çoklu zaman dilimi saatleriyle bu alandaki öncülüğünü ve uzmanlığını ortaya koymuştur. 1908’de ilk çift zaman dilimli cep saatleri olan ünlü Osmanlı Saatlerini tanıtarak tarih yazan marka, 1911’de bu yeniliği patentle güvence altına aldı. Longines, 1925 yılında Kanada Kraliyet Donanması için hem yerel saati hem de Greenwich Ortalama Zamanı’nı (UTC+0) gösteren dünyanın ilk çift zaman dilimli kol saati Zulu Time’ı tanıtarak saatçilik tarihinde önemli bir dönüm noktasına daha imza attı. Saatin kadranında, hem denizciler hem de havacıların uluslararası zaman iletişiminde kullandığı bir sembol olan “Z” harfinin sinyal bayrağına yer verilmişti.

Longines, 1930’ların başında ilk gerçek GMT kokpit saatlerinden birini geliştirdi. Bu saatler, 1931’deki tarihi kesintisiz Pasifik geçişi sırasında Hugh Herndon ve Clyde Pangborn gibi havacılık öncüleri için vazgeçilmez birer navigasyon aracı oldu. Longines Spirit Zulu Time koleksiyonu, çoklu zaman dilimlerindeki eşsiz hassasiyet mirasını günümüze taşıyarak, çağdaş küresel gezginlere Longines’i uluslararası navigasyon saatlerinde yüzyılı aşkın süredir rakipsiz kılan aynı güvenilirliği sunmaya devam ediyor.

KİLOMETRE TAŞLARI

Farklı zaman dilimlerine yönelik saat tasarımında 100 yılı aşkın uzmanlık