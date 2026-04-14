Trabzonspor'un ara transfer döneminde Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Umut Nayir, Süper Lig'deki 10 haftalık sürede sadece 178 dakika forma şansı bulabildi. 32 yaşındaki golcü, bu sezon Konyaspor'da 19 maçta 8 gol kaydetmişti.

Konyaspor formasıyla bu sezon Süper Lig'in ilk 19 karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Umut Nayir, 1671 dakika süre alarak rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Ardından Trabzonspor'a transfer olan Nayir, fazla forma şansı bulamazken, yeni takımına gol katkısı da sağlayamadı.

YEDEK KULÜBESİNDE OTURDU

Umut Nayir, ligin son 10 haftasında sadece Eyüpspor maçında olmak üzere 1 maçta ilk 11'de sahaya çıkarken ilk 45 dakika görev yaptı. Bordo-mavili formayla 10 haftalık sürede 178 dakika forma giyen Umut Nayir, sadece Samsunspor maçında verdiği pasla 1 gole katkı sağladı.

FORMA GİYDİĞİ MAÇLAR

Trabzonspor'da ligin 20'nci haftasındaki Antalyaspor maçıyla forma giymeye başlayarak 21 dakika süre alan bordo-mavili futbolcu, 21'inci haftadaki Samsunspor karşılaşmasında 18 dakika, 22'inci haftadaki Fenerbahçe mücadelesinde 26 ve 23'üncü haftadaki Gaziantep FK maçında 24 dakika görev aldı.

Ligin 24'üncü haftasındaki Fatih Karagümrük maçında oyuna dahil edilmeyen Umut Nayir, 25'inci haftada Kayserispor karşısında 14, 26. haftasındaki Rizespor maçında 15, 27'nci haftadaki Eyüpspor karşılaşmasında 45 dakika, 28'inci haftadaki Galatasaray maçında 2, en son Corendon Alanyaspor maçında ise 13 dakika görev yaptı.

Umut Nayir, Alanyaspor maçında 22 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Paul Onuachu'nun sakatlığında ilk 11'de tercih edilmedi.

