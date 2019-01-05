Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Emre Taşdemir’in sözleşmesi karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Emre Taşdemir’e bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" denildi.