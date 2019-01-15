Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boluspor Galatasaray canlı izle, Boluspor Galatasaray canlı izle, Bolu GS maçı canlı skor, Boluspor Galatasaray maçı hangi kanalda gibi konular bu akşam oynanacak karşılaşmaya dair merakla araştırılanların başında geliyor. Türkişye Kupası son 16 tur ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Forvet hattında sıkıntı çeken sarı kırmızılıların karşılşamaya nasıl bir 11 ile çıkacağı merakla bekleniyor. Taraftarlar, takımlarının sezonun ikinci yarısına hazır olup olmadığını öğrenmek için karşılaşmayı heyecanla takip ediyorlar. Boluspor Galatasaray canlı izle, şifresiz izle gibi merak edilenlerin dışında Bolu GS maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta gibi bilgiler de haberimizde

BOLUSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

15 Ocak Salı günü Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 19.50'de başlayacak mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

BOLUSPOR GALATASARAY CANLI İZLE (TÜRKİYE KUPASI)

Boluspor Galatasaray maçını canlı izlemek için tıklayınız

Galatasaray'ın Boluspor maçı kamp kadrosu

Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

Muslera’ya özel izin

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Boluspor’la oynanacak kupa maçının kadrosuna alınmadı. Tecrübeli eldiven, Terim’in verdiği özel izinle dinlenecek.

Golcü yine Sinan Gümüş

Beklenen forvet transferini bir türlü yapamayan Galatasaray’da, bugünkü kupa maçında sahaya yine Sinan Gümüş’ün santrfor pozisyonunda çıkması bekleniyor. Genç oyuncu, Leipzig ile oynanan özel maçta 1 asist yapmasına rağmen etkisizdi.

Gençler için yeni fırsat

Takımdan üst üste ayrılan futbolcular ve yerine yapılamayan takviyeler, genç futbolculara fırsat doğurdu. Teknik patron Terim, özellikle kupa maçlarında altyapıdan yetişen oyuncularını oynatmayı planlıyor.

Bolu ligde son haftalarda kazanamıyor

Boluspor Türkiye Kupası'nda sırasıyla Payasspor, Şile Yıldızspor ve Van Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etmişti. Spor Toto 1. Lig'e çok iyi başlayan ancak daha sonra düşüşe geçen ve Boluspor ilk yarıyı 28 puanla yedinci sırada tamamladı.