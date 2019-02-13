Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da dün yeni transferlerin tanıtım toplantısı vardı. Futbolcuların konuşmalarının ardından başkan Mustafa Cengiz gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakem tartışmalarının damga vurduğu, gündemden düşmeyen Trabzonspor maçıyla ilgili konuşan Başkan Cengiz “Trabzonspor yöneticilerinin tepkilerine hak veriyorum. İnsanın canı yanınca bağırır. Aynı tepkileri biz de verdik. Ben 150 gün ceza aldım. Biz, tek bir taç atışının bile yanlış verilmesini istemiyoruz. Trabzonspor’a haksızlık yapılmasını istemeyiz. Fenerbahçe, derbisindeki VAR konuşmalarını talep etmiştik. Türkiye Futbol Federasyonu bize cevap bile vermedi. Kimseden çekindiğimiz yok. Bizim maçımızı isterse Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yönetsin, biz yine de bir sonuca ulaşabileceğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

KORKUYORLAR!

TFF’ye “Bizim maçımızdaki VAR konuşmalarını yayınlayın!” diye seslenen Cengiz “Trabzon futbol şehridir, büyük bir markadır, niçin onlar için haksızlık isteyelim?” dedi. Kulüpler Birliği bildirisine 17 kulübün değil 8 kulübün imza koyduğunu söyleyen Galatasaray Başkanı “Çok büyük bilgi kirliliği var” dedi. Yabancı kuralı ve İstiklal Marşı tartışmalarına da değinen Cengiz “Önce devlet, sonra millet. Yahu senfoni orkestrasına adam mı arıyoruz, Galatasaray’a futbolcu mu alıyoruz? Türkiye Kupası’nda on bir yerli ile oynadığımızda bunu kimse konuşmadı. Yabancı kuralını eleştirenler Galatasaray’dan korkuyorlar” diye konuştu.

MITROGLOU’NA ÖVGÜ

Portekiz efsanesi Pualeta, Galatasaray’ın yeni transferi Kostas Mitroglou ilgili değerlendirmelerde bulundu. Eski yıldız “Mitroglou gerçek bir 9 numara. Galatasaray’a güç katacağına inanıyorum. Benfica’da çok güzel sezonlar geçirdi. Marsilya’da biraz düşüşe geçti ama çok önemli bir golcü. Türkiye’de yeniden başarılı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

TERİM YENİDEN İSTİYOR

Galatasaray, sezon başında Stoke City Kulübü’nden kiraladığı Badou Ndiaye için yeniden çıkarma yapılacak. İngiltere ekibinin gelecek sezon için Premier Lig’e çıkma hayali suya düşmüş gözükürken teknik direktör Fatih Terim tecrübeli orta saha için şimdiden görüşülmesini istedi. Ndiaye’nin bir sene daha kiralanması hedefleniyor.

YILDIZLARA DİREKTİF

Galatasaray’da son dönemin formda isimleri Belhanda ve Feghouli ile teknik direktör Fatih Terim görüşme gerçekleştirdi. Özellikle Trabzonspor maçında hücum organizasyonlarını neredeyse kusursuz gerçekleştiren ikiliden Terim, Benfica maçında da aynı performansı istedi.