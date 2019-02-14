Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray ile Benfica arasında oynanan karşılaşma yabancı basından tarafından yoğun ilgi gördü. Bu önemli müsabakayı 25 Portekizli, 4 Japon ve 1 İtalyan gazeteci olmak üzere toplam 30 basın mensubu takip etti.