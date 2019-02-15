Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, son dönemde sıkça gündeme gelen hakem hatalarına dikkat çekmek için bir basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesi Fenerbahçe aleyhine yapılan hakem hatalarını gösteren 9 dakikalık bir video izleten Koç “Biz içerisinde bulunduğumuz duruma bir kılıf aramıyoruz, gündemi değiştirmek için de burada değiliz. Fenerbahçe’ye karşı son dört haftada sistematik bir şekilde hatalar yapılıyor. Bize karşı yapılan hataları tesadüfi olarak değerlendirmiyoruz. Tam da bir ivme yakaladığımız dönemde olması, eş zamanlı şekilde olması kasıtlı ve sistematik bir yaklaşımın olduğunu bizlere göstermektedir” dedi.

MHK RİVA'DA OLMAZ

Malatyaspor maçını kazanmalarına rağmen hakem hatalarına dikkati çektiklerini dile getiren Koç “Şunu söyleyelim ki, biz her şeyin farkındayız. TFF’nin yapılanma şeklinde bir sorun var. Türk futbolunun, herkese eşit mesafede yönetildiği kanısı artık son derece uzak. Türk futbolu, 90’ların sonundan başlayarak lobilerle yönetilir duruma gelmiştir. TFF’nin oluşma şeklini her zaman eleştirdim. TFF’deki herkesin renk bağlılıklarını geride bırakması gerekiyor. MHK’yı kulüpler oluşturmalı. Kulüpler TFF için değil, TFF kulüpler için var. MHK’nın bağımsız karar alabilmesi için TFF binasında bulunmamalıdır” diye konuştu.

OY KULLANMAYABİLİRİZ

Bahis ihalesini alan Yıldırım Demirören’in görevi bırakması gerektiğini söyleyen Ali Koç “Yıldırım Demirören, uzun yıllar hem TFF hem de kulüp başkanlığı yapan biri. Aslında başkanlık için doğru bir profildi. İhaleden sonra Yıldırım Bey’in devam etmemesi gerekir. Yine de kendisi bilir ama dünyanın başka bir yerinde devam etmesi mümkün değildir” dedi. “MHK’nın gitmesi gerekiyordu gitti” diyen Koç “Ancak yeni gelenlerin işlerini ne kadar iyi yapacaklarından şüpheliyim. Hele adı geçen biri var ki (Kuddusi Müftüğoğlu) isminin geçmesi bile abesle iştigal. Yaklaşan TFF seçimlerinde oy kullanmayabiliriz” dedi.

PFDK KARARINI VERDİ

PFDK, Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado’ya bir maç men cezası verdi. İspanyol oyuncu rakibine faul yapmadığını iddia ederken hakem Alper Ulusoy’a küfrettiği için kırmızı kart görmüştü.

KALE HARUN'UN

Fenerbahçe’de bir numara bir kere daha el değiştiriyor. Kadro dışı cezası affedildikten sonra kaleyi devralan Volkan Demirel görevi, sakatlıktan sonra çıktığı ilk maçta Zenit karşısında penaltı kurtaran Harun Tekin’e devredecek. Teknik direktör Ersun Yanal’ın, Harun’un tedavi sürecinde iyi performans sergilemesine rağmen Volkan’ı as kaleci olarak düşünmediği ve kaptanı yedek soyunduracağı öğrenildi. Konya maçında ilk 11’de forma giyecek olan Harun, sakatlık ya da ceza olmadığı sürece Yanal’ın bir numarası olarak görev yapacak.

