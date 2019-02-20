Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Sevilla, konuk ettiği Lazio'yu 2-0 yenerek üst tura yükseldi. Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanan rövanş maçında ev sahibi Sevilla, 20. dakikada Ben Yedder ve 78. dakikada Pablo Sarabia'nın golleriyle Lazio'yu 2-0 mağlup etti.

Sevilla'da 60. dakikada Franco Vazquez, Lazio'da ise 71. dakikada Adam Marusic ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk maçı da deplasmanda 1-0 kazanan Sevilla, bu sonuçla turnuvada adını son 16 turuna yazdıran ilk takım oldu. Turnuvanın son 32 turu rövanşında yarın 15 maç oynanacak.