Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Yıldırım Demirören’in istifası sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı’nın kim olacağı merakla beklenirken, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman şimdiden adaylar arasında gösteriliyor. Daha önce TFF Başkanlığı gibi bir düşüncesi olmadığını belirten Orman’a ciddi bir şekilde ‘Aday ol’ baskısı var. En büyük teşvik ise Orman’ın başkanlığını yürüttüğü Kulüpler Birliğinden geliyor. Süper Lig kulüplerinin başkanlarının çoğunluğunun, icraatlarından çok memnun olduğu Orman’a federasyon seçimlerinde destek vermeye hazır olduğu öğrenildi. Orman'ın hem 7 yıllık kulüp tecrübesi var hem de yurt dışı bağlantıları kuvvetli.

Çebi aday olursa

Beşiktaş’ın mayıs ayında yapılacak başkanlık seçimine hazırlanan Orman, kongre üyelerine “Bana destek vermezseniz aday olmam” demişti. Geçtiğimiz dönemde ikinci başkanlık görevini yürüten ve camianın önemli çoğunluğunun destek vermeye hazır olduğu Ahmet Nur Çebi’nin aday olması durumunda Orman’ın geri adım atabileceği de kulislerde konuşuluyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’ın başkan adaylarından Hürser Tekinoktay’ın “TFF Başkanlığı için Fikret Orman’ı destekleriz” şeklindeki açıklaması da camiadan büyük destek görmüştü.

Asya fatihi!

Beşiktaş’ın tanıtımı kapsamında Başkan Fikret Orman’ın Uzak Doğu ziyaretleri devam ediyor. Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Salman bin İbrahim el-Halifa’yı makamında ziyaret eden Orman, sıcak bir ortamda geçen ziyarette; Türk futbolu ile Asya futbolunu birbirine yaklaştırma ve iş birliği yapma konularında Halifa ile

fikir alışverişinde bulundu.