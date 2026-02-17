İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, görevi devralmasının ardından Meclis'te yemin ettiği sırada muhalefet partisi milletvekillerinin protestosuyla karşılaşmıştı. Çiftçi o anlarla ilgili ilk defa konuşarak "Özellikle ana muhalefet partisi milletvekillerinin yemin töreninde yaşattığı hadiseler yakışmamıştır." dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Valiler Buluşması programında konuştu.

Bakan Çiftçi, "AK Parti iktidarları boyunca 23 yıldır her bir bakanımız bu teşkilata hizmet etti, bayrağı her seferinde daha da ileri noktalara taşıdı. Ben de bu emaneti daha yükseklere taşımanın gayreti içinde olacağım." dedi.

Meclis'teki yemin töreninde yaşananlarla ilgili de konuşan Çiftçi, şunları söyledi:

"YEMİN TÖRENİNDE YAPILANLAR YAKIŞMADI"

"Bir üzüntümü de dikkatlerinize sunmak istiyorum. Türkiye hepimizin ortak vatanıdır. Her birimiz bu vatana aşkla bağlıyız. Bunun için her birimizin sorumluluk duygusuyla hareket etmesi gerekiyor. Özellikle ana muhalefet partisi milletvekillerinin yemin töreninde yaşattığı hadiseler yakışmamıştır. Milletvekillerimiz yapılanları tasvip etmediklerini ifade etmişlerdir."

Bakan çiftçi, milletin kendilerinden beklentileri doğrultusunda 86 milyonun her bir ferdine hizmet etmeyi sürdüreceklerinin de altını çizdi.

NE OLMUŞTU?

CHP'li milletvekilleri, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Meclis'teki yemin törenine engel olmak istemişlerdi. O anlarda vekiller birbirlerine girerek gergin anlar yaşanmıştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi

KAOSUN İÇİNDE YEMİN ETTİLER

Kavgadan sonra verilen 10 dakikalık aranın ardından Gürlek ve Çiftçi, AK Partili vekillerin arasında yemin etmişlerdi.

