Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Beşiktaş canlı izle, Galatasaray Beşiktaş şifresiz izle, Galatasaray Beşiktaş şifresiz kanal izle, GS BJK canlı skor, GS BJK maçı bein sports... Spor Toto Süper Lig'in 31. haftası, dev derbiye ev sahipliği yapıyor! Şampiyonluğu kovalayan iki İstanbul ekibi, kozlarını Türk Telekom Stadı'nda paylaşıyor! Ev sahibi Galatasaray, taraftarlarının desteği ile galip gelerek Başakşehir'in puan kaybı yaşadığı hafta liderliğie oturmak istiyor! Beşiktaş ise zorlu deplasmanda alacağı galibiyet ile puanını 62'ye yükselterek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Fatih Terim ile Şenol Güneş'in öğrencilerini karşı karşıya getirecek olan derbi heyecanla bekleniyor. Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maça dair merak edilenler sizlerle

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GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Heyecanla beklenen derbi bu akşam saat 19:00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı yukarıda paylaştığımız linkten takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Lens, Burak

Dev derbi öncesi Galatasaray'da Marcao'nun durumu belirsiz. Beşiktaş'ta ise Medel sakatlığı dedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Derbi öncesi Galatasaray 60 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sarı-Kırmızılı ekip bu sezon 30 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Beşiktaş ise Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 30 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Beşiktaş 59 puanla üçüncü sırada bulunuyor.x

Mitroglou’nun durumu belirsiz

Galatasaray’da dünkü antrenmanda sol üst adale grubunda ağrı hisseden Konstantinos Mitroglou’nun durumu maç saatinde belli olacak. Sarı-kırmızılı ekipte Beşiktaş derbisi öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Younes Belhanda, Emre Akbaba, Martin Linnes ve Emre Taşdemir, yarınki derbide sarı kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyemeyecek.

Galatasaray rekorunu egale etmek için sahada

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş derbisinden puanla ayrılması durumunda, sahasındaki 35 maçlık yenilmezlik rekorunu egale edecek. Türk Telekom Stadı’ndaki son 34 lig maçında mağlup olmayan Galatasaray, Eylül 1996’da başlayıp, Eylül 1998’de biten 2 yıllık seride evindeki 35 müsabakanın 29’unu kazanırken, 6’sında beraberlik aldı ve mağlubiyet yaşamadı. Ligde iç sahadaki mevcut en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunun 30. haftasından bu yana iç sahada 29 galibiyet alırken, 5 karşılaşmada berabere kaldı.

Ligde mağlubiyeti unuttu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’deki son 16 maçında mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş’a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 10 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

Beşiktaş ligin en golcü takımı

Beşiktaş, 30 maçta attığı 66 golle ligin en golcü takımı durumunda bulunuyor. Süper Lig’in ilk yarısında 28 gol atan siyah-beyazlı ekip, sezonun ikinci devresinde ise rakip fileleri 38 kez havalandırdı.

Beşiktaş son 6 maçını kazandı

Beşiktaş, şampiyonluk mücadelesindeki kritik haftalarda kazanmayı bildi. Siyah-beyazlı takım, son 6 karşılaşmasını kazanarak 18 puanı hanesine yazdırdı.

Burak Yılmaz 300. lig maçına çıkacak

Siyah-beyazlı takımın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Galatasaray ile oynanacak derbi maçta görev verilmesi halinde Süper Lig’deki 300. karşılaşmasına çıkacak. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor ve Manisaspor formalarıyla ligde 299 lig maçına çıkan Burak, rakip fileleri 175 kez havalandırdı. Burak, ayrıca derbi maçta takımının en büyük kozlarından biri olacak. 33 yaşındaki futbolcu, son 6 maçta takımına 7 gol kazandırdı. Devre arasında transfer edilen deneyimli oyuncu, 12 karşılaşmada siyah-beyazlı formayla 11 gol attı.

Derbide gözler Muslera ve Karius'da

Bu hafta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kaleleri koruması beklenen Fernando Muslera 30 lig maçında 29, Loris Karius’ta 26 lig karşılaşmasında 32 gol yedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 5 Mayıs Pazar günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Şampiyonluk yarışında yer alan iki takımdan Galatasaray’ın kalesini Fernando Muslera koruyacakken, Beşiktaş’ta ise Loris Karius görev alacak. Kaybedenin yarışta gerileyeceği müsabakada iki kalecinin performansı derbinin kaderini belirleyebilir.

Bu sezon Muslera 30 lig maçının tamamında görev aldı ve 29 gol yedi. Karius ise 26 lig müsabakasında oynadı ve kalesinde 32 gole engel olamadı.

Bu sezon başında Liverpool’dan Beşiktaş’a katılan Alman kaleci, ikinci kez Galatasaray derbisi heyecanı yaşayacak. Sarı-kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi de 19. defa Beşiktaş derbilerinde görev alacak.

Sezonun ilk yarısında Vodafone Park’ta oynanan maçta kalelerde Muslera ile Karius bulunuyordu.

Galatasaray, Beşiktaş’ı 9. kez Türk Telekom Stadyumu’nda ağırlayacak

Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu’nda 9. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlardan sarı-kırmızılılar 5, siyah-beyazlılar da 2 kez galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş pazar günü saat 19.00’da Türk Telekom Stadyumu’nda mücadele edecek. İki takım bu statta ilk kez 2011-2012 sezonunda karşı karşıya geldi ve bu müsabakadan sarı-kırmızılılar, 3-2’lik skorla galip ayrıldı. Türk Tekekom'da geçen sezon oynanan son maçı ise Cimbom 2-0 kazanmıştı