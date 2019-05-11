Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, derbide büyük yara alınmasına rağmen pes etmiyor. Tecrübeli çalıştırıcı kalan üç maç öncesi dört puanlık farkın kapanabileceğine inanıyor. Galatasaray derbisinde kaybedilen üç puandan sonra takımıyla toplantılar yapan Güneş, futbolcularından şampiyonluktan vazgeçmemelerini istedi. Galatasaray ve Başakşehir’in birbirleriyle karşılaşacak olmasının kendileri için çok büyük bir avantaja dönüşebileceğini belirten başarılı teknik adamın “Berabere kalırlarsa ikişer puan kaybedecekler. Galatasaray’ın iki zorlu deplasmanı var. Başakşehir’in form durumu çok düştü. Eğer biz kalan maçlarımızı kazanırsak şampiyonluk için şansımız yüksek olur. Bu yüzden sakın vazgeçmeyin. Alanyaspor maçında isteğinizi, hırsınızı görmek istiyorum” dediği öğrenildi.

Hücumcu Kartal

Şampiyonluklar yaşadığı Beşiktaş’a sezon sonunda güzel bir şekilde veda etmek isteyen Şenol Güneş, Alanyaspor maçına hücumcu bir dizilişle çıkmayı planlıyor. Sakatlıkları devam eden ve büyük ihtimalle sezonun geri kalanında da forma giyemeyecek olan Medel ve Gökhan Gönül’ü kullanamayacak olan Güneş’in, orta alanda Kagawa ile birlikte Ljajic’i birlikte oynatmayı planladığı öğrenildi. Alanyaspor maçında sağ kanatta kimin oynayacağı ise henüz belli değil. Şenol Hoca’nın, Lens ile Quaresma arasında kararsız kaldığı öğrenildi. Quaresma’nın, G.Saray derbisine ilk on birde başlamadığı için Güneş’le arasının bozuk olduğu iddia edilmişti. Son yapılan taktik antrenmanında ise sağ kanatta önce Q7’nin, ardından Lens’in denendiği de gelen bilgiler arasında.

Aras sürprizi!

Beşiktaş’ta Aras Özbiliz sürprizi yaşandı. Siyah-beyazlıların 2016’da S. Moskova’dan transfer ettiği ve sadece iki maçta forma giydikten sonra bu sezon Willem II’ye kiralanan 29 yaşındaki Ermeni futbolcunun sözleşmesi uzatıldı. Siyah-beyazlı taraftarlar seçim öncesi yaşanan bu gelişmeye sosyal medyada tepki gösterdi.