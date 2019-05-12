Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk tenis tarihinde, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) organizasyonlarında en çok final oynanan ve en fazla şampiyonluk elde edilen hafta geride kaldı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, bu hafta ITF ve TF Junior turnuvalarında 10 final maçına çıkarken, 6 şampiyonluk, 4 de ikincilik yaşadı.

Milli sporcuların turnuvalarda kazandıkları başarılar şöyle:

Pemra Özgen, Portekiz'de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü Obidos Ladies Open turnuvasında şampiyonluk Altuğ Çelikbilek, Bulgaristan'da düzenlenen 15 bin dolar ödüllü Santa Marina Cup turnuvasında şampiyonluk

Ergi Kırkın, Antalya'da düzenlenen 15 bin dolar ödüllü Daikin Cup Tennis Series turnuvasında şampiyonluk

Ekin Erçetin, ENKA ITF Junior J4 turnuvasında şampiyonluk

Cemre Anıl, partneri Dasha Ivanova ile 15 bin dolar ödüllü Daikin Cup Tennis Series turnuvasında çift kadınlar kategorisinde şampiyonluk

Selin Lidya Sepken, partneri Maria Sholokhova ile ENKA ITF Junior J4 turnuvasında çift kadınlar kategorisinde şampiyonluk

Zeynep Sönmez, Antalya’da düzenlenen 15 bin dolar ödüllü Daikin Cup Tennis Series turnuvasında teklerde ikincilik

Umut Akkoyun-Mert Alkaya çifti, Antalya'da düzenlenen 15 bin dolar ödüllü Daikin Cup Tennis Series turnuvasında çift erkeklerde ikincilik

Beyda Baykal, partneri Eva Prokopenko ile ENKA ITF Junior J4 turnuvasında çift kadınlarda ikincilik

Arda Azkara, partneri Matas Vasiliauskas ile ENKA ITF Junior J4 turnuvasında çift erkeklerde ikincilik

Cengiz Durmuş: "Bu başarılar bir tesadüf değil"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, kurdukları sistemin sonuçlarını verdiğini belirterek, başarıların tesadüf olmadığını kaydetti.

Turnuvalarda ter döken sporcuları tebrik eden Durmuş, "Bu hafta uluslararası turnuvalarda 10 final, 6 şampiyonluğumuz var. Emek veren, turnuvalarda ter döken bütün sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Kurduğumuz sistemin sonuç verdiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Elbette bu başarılar bir tesadüf değil. Umut vadeden sporcularımızla geleceğimize yön çiziyoruz. Daha iyi olacağımıza inanıyoruz. Daha da iyi olmak için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.