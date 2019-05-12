Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından, "Kadıköy'de kupa Galatasaray'ın... Unutma, unutturma..." ifadeleri "Kadıköy hatırası" etiketiyle paylaşıldı.

Paylaşımlardaki fotoğraflarda Şükrü Saracoğlu Stadı'nda kaldırılan kupanın ardından yaşanan sevinç gösterileri yer aldı.

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medyadan, 12 Mayıs 2012 ile ilgili "Fenerbahçe asla unutmayacak! Ne ilk günden itibaren tüm camiasıyla dimdik karşısında durduğu, mücadele ettiği o yapıyı, ne de o yapıdan yararlananları!" ifadelerini paylaşmıştı.

Kulüp başkanı Ali Koç da söz konusu tarihle ilgili resmi site üzerinden açıklamada bulunmuştu.