Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Finansal olarak sıkıntılı bir dönemden geçen Fenerbahçe, bu yaz döneminde tarihinin en önemli transfer gelirlerinden birisini elde edebilir. Aziz Yıldırım döneminde, Makedonya temsilcisi Rabotnicki’den 250 bin dolar civarında bir rakama alınan 19 yaşındaki Elif Elmas için Avrupa devleri kesenin ağzını açmış durumda. Rusya’dan Zenit, İngiltere’den Tottenham’ın yakından takip ettiği Elif için İtalya’da ise kıyasıya bir yarış var. Fiorentina ve Lazio’nun çift haneli rakamları gözden çıkardığı Elif Elmas için son olarak Inter de devreye girdi.

Rakam 20 milyona çıktı

Bu iddianın sahibi ise Makedonların yaşayan efsanesi Goran Pandev. Bir dönem G.Saray forması da giyen, 35 yaşındaki Pandev, eski kulübü Inter’in millî takımdan arkadaşı Elif Elmas için kendisini aradığını açıkladı. Pandev Makedon basınına “Inter Sportif Direktörü Giuseppe Marotta beni aradı. Elif hakkında bilgi istedi. Ben de yardımcı oldum. Elif’i Inter formasıyla görmek isterim” diye konuştu. F.Bahçe yönetiminin beklentisi ise Elif’ten 20 milyon avro kazanmak.