Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov, "Bakü, UEFA Avrupa Ligi final maçına hazır." dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak olmanın heyecanı yaşanıyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal ile Chelsea takımlarının 29 Mayıs'ta yapacağı final karşılaşmasına sayılı günler kala, maça ev sahipliği yapacak Bakü Olimpiyat Stadı hazır hale getirildi.

2015'te inşa edilen, 1. Avrupa Oyunları ve 4. İslam Dayanışma Oyunları'nın açılış ve kapanış törenlerine ev sahipliği yapan Bakü Olimpiyat Stadı'nın çevresi, final karşılaşması ve güvenlik kriterlerine uygun şekilde yeniden yapılandırıldı.

Yaklaşık 65 bin seyirci kapasiteli statta ve çevresinde maç günü bin 300 gönüllü de görev yapacak.

Karşılaşma günü Bakü'ye gelecek yabancı taraftarlar ücretsiz olarak otellerine veya toplanma alanlarına taşınacak. Arsenal taraftarları Bakü'nün Kış Parkı'nda, Chelsea taraftarları ise Sahil Parkı'nda toplanacak. Taraftarlar maç saatine belirli süre kala yine ücretsiz servis araçlarıyla stada götürülecek.

Ayrıca 28 ve 29 Mayıs tarihlerinde bileti olan herkes şehir için ulaşım hatlarını ücretsiz olarak kullanabilecek.

Bakü'de, hem karşılaşmanın yapılacağı statda hem de taraftarın toplanma alanlarında üst düzey güvenlik uygulaması yapılacak. Bu bölgeler, hem askeri birlikler, hem de Devlet Güvenlik Hizmeti ekipleri tarafından sıkı şekilde korunacak. Sokaklarda ise geziye çıkacak taraftarların güvenliğini sağlamak için sivil polisler nöbet tutacak.

Bakü, karşılaşma haftasında bir dizi eğlence etkinliklerine de sahne olacak. UEFA Avrupa Ligi kupası, Hazar Denizi kıyısındaki parkta sergilenecek.

"Bakü'ye 30 binden fazla yabancı taraftar gelecek"

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Avrupa Oyunları, İslam Dayanışma Oyunları ve Formula 1 gibi gibi büyük yarışlara ev sahipliği yaptıklarını, fakat böyle önemli bir futbol organizasyonunun Bakü'de ilk kez düzenleneceğini söyledi.

Bakü'de iki önemli İngiliz kulübünün karşılaşacağını, gergin bir karşılaşma izleyeceklerini ifade eden Rahimov, Azerbaycanlı futbolseverlerin de bu maçı heyecanla beklediğini belirtti.

Karşılaşmanın aynı zamanda Azerbaycan futbolunun gelişmesine de katkı sağlayacağını, futbola ilginin artacağını söyleyen Rahimov, "Bakü, UEFA Avrupa Ligi final maçına hazır. 30 binden fazla yabancı taraftar Bakü'ye gelecek. Bu bizim için büyük bir sınav. UEFA yetkilileri stadı kontrol etti. 5 puan üzerinden 4.5 puan verdiler. Her metrekaresi düşünülerek inşa edilen bir stat. Tüm sistemler sorunsuz çalışıyor. Taraftarların havaalanından buraya rahat gelmeleri için her şey düşünüldü." ifadelerini kullandı.