Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Babel’in ayrılmasından sonra sol kanatta büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş’ta yönetim bu bölgeye transfer yapmak için kolları sıvadı. Daha önce futbolcu izleme kurulunda görev yapan ve Abdullah Avcı’nın ekibinde yer alacak olan Gökhan Keskin, üç yıl önce önerdiği Yeferson Soteldo’yu bu defa kaçırmamaları gerektiğini söyledi. Venezuelalı 21 yaşındaki oyuncunun iki sene içinde fiyatını katlayacağını ön gören Keskin, hem başarı hem de yatırım amaçlı olarak bu transferin yapılmasını tavsiye etti. Daha önce Soteldo önerisi dönemin yönetimi tarafından ciddiye alınmamıştı. Genç oyuncu üç yıl içinde büyük gelişim gösterdi ve ülkesinde başladığı kariyerinde önce Şili’ye gitti, geçen sezon ise Brezilya’nın en köklü takımlarından Santos’a transfer oldu.

AVCI'DAN ONAY

Piyasa değeri üç milyon avro civarında olan Soteldo için önümüzdeki günlerde resmî teklif yapılacak. Sağ kanatta ve forvet arkasında da görev yapabilmesi sebebiyle Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın da onay verdiği başarılı futbolcu, transfer olması hâlinde Beşiktaş’ın ilk Venezuelalı futbolcusu olarak da tarihe geçecek. Polonya’daki U-20 Dünya Kupası’ndan Copa America için Brezilya’ya uçan Soteldo turnuvada şu ana kadar iki maçta forma giydi. Yol yorgunu olduğu için Peru maçının son yedi dakikasında oyuna giren 21 yaşındaki oyuncu, Brezilya karşısında ise 25 dakika sahada kaldı.

İLK SEZONDA ÜÇ GOL ATTI

Beşiktaş’ın sol kanat için transferini düşündüğü Yeferson Soteldo, Santos’ta ilk sezonu için başarılı sayılabilecek bir performans ortaya koydu. Yeni takımıyla 27 maça çıkan 21 yaşındaki yıldız, bu karşılaşmaların 18’ine ilk on birde başlarken üç defa da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

CYLE LARIN KİRALANDI

Transferinden bu yana beklentileri karşılayamayan Cyle Larin, Belçika 1. Lig ekiplerinden Zulte Waregem’e kiraladı. Beşiktaş bu kiralama için herhangi bir ücret talep etmedi. Zulte Waregem’e sadece Larin’in yıllık ücretini karşılayacak. Öte yandan satış opsiyonu 2,5 milyon avro olarak belirlenirken, sözleşmede 20 maç oynatma mecburiyeti yer aldı. Geçen sezon ligde 12 maça çıkan Kanadalı oyuncu sadece bir defa gol sevinci yaşayabilmişti.

BEŞİKTAŞ AİLESİ!Beşiktaş’ın yeni hocası Abdullah Avcı, A Takım ile altyapının bir arada çalışması için talimat verdi. Ümraniye’nin aile havasında bir futbol üssü olmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, Fulya’da sadece minik yaş gruplarının kalmasını istedi. Avcı’nın isteği doğrultusunda bir süre önce başlayan tesislerdeki yenileme çalışmaları devam ediyor.

ÖMER TOPRAK HEYECANI

Borussia Dortmund'a Ömer Toprak için kiralama teklifini ileten Beşiktaş yönetimi beklemeye geçti. Millî futbolcuyu kiralamaya sıcak bakmadığı öğrenilen Dortmundlu yöneticilerin vereceği cevap merakla bekleniyor. Olumsuz bir sonucun çıkması halinde stoperde rota, Abdullah Avcı'nın Medipol Başakşehir'den öğrencisi olan Epureanu'ya çevrilecek.