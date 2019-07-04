Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Kanarya, Alex ve Emre’den sonra saha içindeki liderini bir türlü bulamadı... Kim geldiyse, eldekiler de denendiyse de olmadı... Hep bir saha içi lideri eksik kaldı. Şimdi yeni bir sayfa açılıyor yeni sezon başlıyor. Liderlik anlamında ise ilk etapta akla tabii ki yuvasına geri dönüş yapan Emre Belözoğlu gelse de Ersun Yanal’ın kadro yapılanmasında işin aslı farklı görünüyor. Tabii ki Emre Belözoğlu’nun özelliklerinden gerek saha içi gerek saha dışında faydalanılacak ama Yanal’ın saha içindeki sürekli lideri Max Kruse olacak gibi. Bunu Yanal’ın yeni transferin CV’sine bakışı söylüyor.

Çok yönlü fayda

Kendi pozisyonunu 9,5 olarak nitelendiren ve gezen bir oyun anlayışına sahip olan Alman forvet, kariyeri boyunca çakılı kalmadı. Ersun Yanal da maç analizlerinden detaylı bir şekilde incelediği Kruse’yle alakalı olarak öngörüsünü ortaya koydu. Sarı-lacivertlilerin teknik patronu mevki olarak değil ama özellik anlamında “10 numara” diye nitelendirdiği yeni transferin hırsından, enerjisinden, tecrübesinden ve sonuç odaklı oyun anlayışından sonuna kadar yararlanacak. Max Kruse tek amaçlı değil çok amaçlı bir oyuncu profili olarak görev yapacak.

"İlk hedefim dördüncü yıldız"

Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Max Kruse mutluluktan uçuyor. Geldiğinden bu yana ilk izlenimlerinin çok güzel olduğunu belirten Alman yıldız, "Kendimi harika hissediyorum. İlk hedefim formamıza dördüncü yıldızı kazandırmak. Umarım bu forma ile Fenerbahçe'nin bir parçası olurum ve çok önemli işlere imza atarım. Takımdan Tolgay Arslan ve Tolga Ciğerci’yi tanıyorum. Tolgay bana Fenerbahçe’nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu anlattı” diye konuştu.

ELMAS İÇİN GERİ SAYIM

Gel götür Napoli!

Fenerbahçe’nin transfer sürecindeki kaynak odaklı önemli ismi Elif Elmas. Yönetimin en az 15 milyon avro civarında bir beklentisi var. Kaldı ki, alıcısı da hazır aslında. İtalyan ekibi Napoli. Ancak sürecin uzaması can sıksa da işin haftaya bitmesi bekleniyor. İtalyan ekibinin, teknik direktör Carlo Ancelotti’nin transfer listesinin ilk sırasında olan Elif için önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile masaya oturacağı ve somut adımların atılacağı belirtiliyor. Eğer Napoli işi olmazsa da genç oyuncu ile ilgilenen Inter, Fiorentina, Tottenham ve Atletico Madrid ile görüşülmesi yüksek ihtimal.