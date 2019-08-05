Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman core stabilizasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra ısınma hareketleri gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, antrenmanın devam eden bölümünde pas oyunları üzerinde durdu. Antrenmanın ana bölümde ise çift kale taktik oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



Galatasaray, Akhisarspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacak. Sarı-kırmızılılar, saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel uçukla mücadelenin gerçekleşeceği Ankara’ya giderek maç öncesi kampa girecek.



Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki 2019 TFF Süper Kupa karşılaşması, 7 Ağustos Çarşamba günü Ankara Eryaman Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayacak.