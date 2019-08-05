Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kardemir Karabükspor 2. etap kamp çalışmaları kapsamında Karabük Hasan Doğan Spor Kompleksi’nde Bölgesel Amatör Lig takımlarından Devrek Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz sona erdi.



Karabükspor 2. etap kamp çalışmaları kapsamında en az 2 hazırlık maçı daha oynayacak.