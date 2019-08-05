TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kardemir Karabükspor 2. etap kamp çalışmaları kapsamında Karabük Hasan Doğan Spor Kompleksi’nde Bölgesel Amatör Lig takımlarından Devrek Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz sona erdi.
Karabükspor 2. etap kamp çalışmaları kapsamında en az 2 hazırlık maçı daha oynayacak.
Karabükspor'dan golsüz prova
05.08.2019 - 20:46 | Son Güncelleme: 05.08.2019 - 20:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sezon öncesi hazırlıklarını Karabük’te sürdüren Kardemir Karabükspor oynadığı ilk hazırlık maçında Devrek Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kardemir Karabükspor 2. etap kamp çalışmaları kapsamında Karabük Hasan Doğan Spor Kompleksi’nde Bölgesel Amatör Lig takımlarından Devrek Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz sona erdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Karabükspor,Devrek Belediyespor,golsüz prova,
641983 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/641983.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
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A.
P.
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Alanyaspor
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0
2
Ankaragücü
0
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0
0
0
0
0
0
3
Antalyaspor
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0
0
0
0
0
0
4
Beşiktaş
0
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0
0
0
0
0
0
5
Denizlispor
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0
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0
6
Fenerbahçe
0
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0
0
0
0
0
7
Galatasaray
0
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0
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0
0
0
8
Gazişehir Gaziantep
0
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0
0
0
0
0
9
Gençlerbirliği
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0
0
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10
Göztepe
0
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0
0
0
0
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11
Kasımpaşa
0
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0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
0
0
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0
0
0
0
18
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Hafta Maçları
16.8.2019
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
17.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
17.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
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İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor - Mke Ankaragücü
18.8.2019
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Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
19.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Boluspor
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0
0
0
0
0
0
0
9
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Fatih Karagümrük
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Keçiörengücü
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Menemen Belediyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Ümraniye
0
0
0
0
0
0
0
0
18
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0