Sivasspor, bir süredir A takım ile antrenmanlara çıkan 1998 Almanya doğumlu sol açık Volkan Eğri ve yine 2000 Almanya doğumlu sağ bek Furkan Sağman ile sözleşme imzaladı. Yeni sezonda Volkan 52, Furkan ise 23 numaralı formayı terletecek.
Sivasspor, Volkan ve Furkan’ı kadrosuna kattı
15.08.2019 - 17:07 | Son Güncelleme: 15.08.2019 - 17:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Demir Grup Sivasspor Kulübü, iki genç oyuncu ile anlaşmaya vardı.
Etiketler : Sivasspor,
643915 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/643915.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Gazişehir Gaziantep
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
34. Hafta Maçları
17.5.2020
Göztepe - Sivasspor
17.5.2020
Kasımpaşa - Medipol Başakşehir Fk
17.5.2020
Gençlerbirliği - Beşiktaş
17.5.2020
Yukatel Denizlispor - Mke Ankaragücü
17.5.2020
Konyaspor - Alanyaspor
17.5.2020
İstikbal Mobilya Kayserispor - Trabzonspor
17.5.2020
Yeni Malatyaspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
17.5.2020
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
17.5.2020
Antalyaspor - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Fatih Karagümrük
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Keçiörengücü
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Menemen Belediyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Ümraniye
0
0
0
0
0
0
0
0
18
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0