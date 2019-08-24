Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cimbom'da Radamel Falcao bekleyişi sürüyor... Dün yine Fransa'da çok hareketli saatler yaşandı. Galatasaray'a gelme konusunda geri adım atmayan Kolombiyalı yıldız, Monaco 2. Başkanı Petrov ile bir araya geldi. Falcao, "Ayrılık kararım kesin. G.Saray ile anlaştım" dedi.

BULUT YENİDEN MONACO'DA

Menajer Ahmet Bulut da birkez daha Monaco'da Fransız kulübü ile masaya oturdu. Bulut, 3 milyon Euro isteyen Petrov'la bu rakamı düşürmesi için pazarlıklara başladı.

ELİNDE ÖNEMLİ BELGELER VAR

Kolombiyat'da yayın yapan Marca Claro gazetesi ise flaş bir iddiayı ortaya attı. Gazeteye göre, Falcao'nun elince Monaco'nun G.Saray'a transferine izin verdiğine dair belgeler var.

FALCAO İYİ AYRILMAK İSTİYOR

Yıldız futbolcunun şu anda bu belgeleri kullanmak istemediğini belirten Marca Claro, "Monaco ile iyi ayrılmak istiyor. Ancak bu tutum sürerse belgeleri kullanabilir" ifadesini kullandı.

'AĞRILARIM VAR' DEDİ... YİNE KADRODA YOK

Falcao dün idmana çıktı. Ancak Kolombiyalı yıldız ağrıları olduğunu söyleyince yarınki Nimes maçının kadrosun alınmadı. Teknik direktör Jardim, "Falcao ayrılık kararı alsa bile takımına konsantre olur" dedi.

Kolombiya basını, Radamel Falcao ile ilgili belge iddialarını işte böyle manşetine taşıdı. Fransız basını da bu iddialara sayfalarında yer verdi.