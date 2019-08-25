Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de ikide iki yapan F.Bahçe’de camiaya dün bir de Luiz Gustavo müjdesi geldi. Sarı-lacivertlilerin Marsilya’nın yıldız ön liberosu ile anlaştığı haberleri spor kamuoyuna hızla yayıldı. Transferi dış basın da duyurdu. Fransız basınındaki haberlere göre, 5.5 milyon avro bedelle anlaşma tamamlandı. Marsilya kulübü FFP sıkıntıları sebebiyle transfer yapma konusunda sıkıntı yaşarken, yönetim ise bonservis geliri elde etmeyi planlıyor. Bu doğrultuda Luiz Gustavo’nun Fenerbahçe’ye transferinde La Provance’ın haberine göre, 5.5 milyon avro bonservis bedeliyle anlaşma sağlandığı iddia edildi.



> Fransızlar duyurdu

Başkan Ali Koç’un çok istediği ve uzun süredir uğraş verdiği transfer için de, Rıdvan Dilmen de transferin tamamlandığını açıkladı. Kulübün yardımcı antrenörü Carvalho, “Kulüp çok fazla para harcayamaz. Bu bizim için zor bir durum. Elimizdeki oyunculara güveniyoruz. Hocamız transfer istiyor ama FFP bizi engelliyor. Luiz Gustavo da kalmasını istediğimiz oyunculardan biri. Çok önemli bir oyuncu. Tabi ki kararı biz değil yönetim verecek” dedi. Bu sözler iş bitti şeklinde yorumlandı.



MECBURİ KARAR

Ozan sağ bek

Fenerbahçe’nin Şilili sağ bek oyuncusu Mauricio Isla önceki günkü idmanda sakatlandı. Tecrübeli futbolcu yoğun tedavisine rağmen yetişmeyince Ersun Yanal tarafından Başakşehir maçı kadrosuna alınmadı. Sarı-lacivertli takımın ön liberosu Ozan Tufan dün Isla’nın yerine sağ bekte görev yaptı.



FENER OTOBÜSÜNE

Yoğun güvenlik

Maç öncesi F.Bahçe’nin takım otobüsü için yoğun güvenlik önemleri alınırken, stat girişinde sarı-lacivertli taraftarlar, kafileyi selamladı. Bazı taraftarlar da takım otobüsüne konvoy yaparken futbolculara büyük sevgi gösterisinde bulundu ve Başakşehir karşısında mutlak galibiyet istedi.



OZAN-CRIVELLI ATIŞTI

Gerginlik yaşandı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ilk yarı sona erdikten sonra gerilim yaşandı. Ozan Tufan ile Crivelli önce tartıştı sonra birbirlerinin üzerine yürüdü. Ozan çok sinirli görünürken önce Arda Turan sonra da Mossoro araya girerek sarı-lacivertli futbolcuyu soyunma odasına gönderdi.



SERDAR YEDEK SOYUNDU

Tandem değişmedi

Fenerbahçe’de elinde çatlak bulunan ve tedavi sürecini tamamlayan Serdar Aziz, 11’de yer alamadı. Teknik Direktör Ersun Yanal, Serdar Aziz’in iyileşmesine rağmen ilk maçtaki performansından memnun kaldığı Zanka-Jailson stoper ikilisini değiştirmedi.