Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao, İstanbul'a geldi. Daha önce saat 16.00'da İstanbul'da olacağı açıklanan Radamel Falcao'yu taşıyan özel uçak saat 20.30'da İstanbul'a iniş yaptı.

Falcao transferinin bitmesini aylardır büyük bir heyecanla bekleyen sarı kırmızılı taraftarlar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne yakın bir noktada polis kontrolü eşliğinde bekleyişini sürdürüyordu. Falcao için tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Kolombiyalı golcüyü taşıyan uçağının inmesiyle birlikte coşkuyla tezahüratlarda bulundu.

Taraftarlar ayrıca bekleyiş sırasında başkan Mustafa Cengiz, 2'nci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim adına da tezahüratlarda bulundu.

Falcao Galatasaray Kulübü televizyonuna açıklamalarda bulundu



Yıldız futbolcu 'Şükürler olsun, Galatasaray'dayım. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şu an inanılmaz mutlu olduğumu söyleyebilirim' ifadelerini kullandı.

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