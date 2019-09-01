Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Ülker Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Bu zorlu mücadele öncesi her iki takımı taşıyan otobüs de yoğun güvenlik önlemleri altında maçın oynanacağı stada giriş yaptı.
Fenerbahçe ve Trabzonspor stada geldi
01.09.2019 - 20:51 | Son Güncelleme: 01.09.2019 - 20:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması öncesi her iki takım da Ülker Stadı’na giriş yaptı.
Etiketler : Fenerbahçe,
647718 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/647718.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Fenerbahçe
2
2
0
0
7
1
6
6
2
Alanyaspor
2
2
0
0
5
1
4
6
3
Denizlispor
2
2
0
0
4
0
4
6
4
Çaykur Rizespor
2
2
0
0
3
1
2
6
5
Ankaragücü
3
1
2
0
2
1
1
5
6
Trabzonspor
2
1
1
0
3
2
1
4
7
Galatasaray
3
1
1
1
4
5
-1
4
8
Sivasspor
2
1
0
1
4
2
2
3
9
Malatyaspor
2
1
0
1
4
2
2
3
10
Beşiktaş
2
1
0
1
3
3
0
3
11
Antalyaspor
2
1
0
1
1
2
-1
3
12
Gazişehir
2
1
0
1
4
6
-2
3
13
Konyaspor
2
0
2
0
1
1
0
2
14
Kayserispor
3
0
1
2
3
5
-2
1
15
Kasımpaşa
3
0
1
2
2
6
-4
1
16
Gençlerbirliği
2
0
0
2
1
5
-4
0
17
Başakşehir
2
0
0
2
1
5
-4
0
18
Göztepe
2
0
0
2
0
4
-4
0
3. Hafta Maçları
30.8.2019
Kasımpaşa 0 - 1 Mke Ankaragücü
30.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor 2 - 3 Galatasaray
31.8.2019
Konyaspor 2 - 2 Antalyaspor
31.8.2019
Beşiktaş 1 - 1 Çaykur Rizespor
31.8.2019
Göztepe 0 - 0 Yukatel Denizlispor
1.9.2019
Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir Fk
1.9.2019
Sivasspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
1.9.2019
Fenerbahçe - Trabzonspor
1.9.2019
Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
3
3
0
0
9
3
6
9
2
Hatayspor
2
2
0
0
5
0
5
6
3
Fatih Karagümrük
2
2
0
0
5
2
3
6
4
Adana Demirspor
2
1
1
0
2
0
2
4
5
Keçiörengücü
2
1
1
0
2
1
1
4
6
Adanaspor
3
1
1
1
5
5
0
4
7
Erzurum BB
3
1
1
1
4
4
0
4
8
Osmanlıspor
3
1
1
1
4
4
0
4
9
Akhisar Bld.Spor
3
1
1
1
2
2
0
4
10
Altay
3
1
1
1
4
5
-1
4
11
Bursaspor
2
1
0
1
3
4
-1
3
12
Balıkesirspor
3
1
0
2
2
4
-2
3
13
Menemen Belediyespor
2
1
0
1
2
4
-2
3
14
İstanbulspor
3
0
2
1
5
6
-1
2
15
Altınordu
3
0
1
2
1
3
-2
1
16
Boluspor
3
0
1
2
1
3
-2
1
17
Giresunspor
2
0
0
2
1
6
-5
0
18
Eskişehirspor
2
0
1
1
3
4
-1
-5