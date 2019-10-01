Real Madrid ile Club Brugge Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında İspanya'da karşı karşıya geliyor. Club Brugge, 39. dakikada Bonaventure ile deplasmanda ikinci golü attı. Belçika ekibi, 10. dakikada Bonaventure'nin golüyle deplasmanda öne geçmişti.
Real Madrid ilk maçta PSG'ye 3-0 kaybetmişti.
İlk 11'ler
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Casemiro, Modric, Kroos, Hazard, Lucas Vazquez, Benzema
Club Brugge: Mignolet, Ricca, Deli, Mechele, Mata, Rits, Vormer, Vanaken, Dennis, Diatta, Tau