Beşiktaş'ın Fransız kanat oyuncusu Georges Kevin N'Koudou, Wolves maçı öncesi ısınma sırasında kadrodan çıkarıldı.
İlk 11'der yer alan Fransız yıldız, ısınma sırasında migren ağrısı yaşadı. Takım doktorunun acil müdahalesine rağmen N'Koudou, şiddetli migren nedeniyle gözyaşları içerisinde soyunma odasına gitti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu gelişme üzerine Caner Erkin'i ilk 11'e aldı.
Siyah beyazlılarda daha önce Abdoulay Diaby midesinde yaşadığı sorun, Burak Yılmaz ise tedbir amaçlı kadrodan çıkarılmıştı.