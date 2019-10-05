Süper Lig’in 7. haftasında İM Kayserispor, deplasmanda Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu. Teknik Direktör Hikmet Karaman müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında yönetimle bir araya geleceklerini belirterek, “Bu maça çıkmadan önce görevi bırakmıştım ancak Sayın Başkan Erol Bedir ile yaptığım istişare sonrasında bu maça çıktım. Bu karşılaşmada skor ne olursa olsun yine yönetimle bir araya gelip durum değerlendirmesi yapacaktık. Konyaspor maçı 1-1 iken bana ‘istifa’ çağrıları yapıldı, oyuncularıma hakaretler edildi. Türkiye’de hiçbir başarı cezasız kalmıyor. Başka entrikalar da işin içine girdi. Oyuna iyi başladık. Ancak 45'ten sonra iki tane gol yedik. 3-0 geriye düşünce olayın taktik kısmı kalmadı. Böyle durumlarda oyuncuları da motive etmek kolay olmuyor. Birçok eksikle geldik. Yönetimle bir araya gelip takımın menfaatleri doğrultusunda gereken kararı alacağız” dedi.
Hikmet Karaman'dan istifa sinyali
05.10.2019 - 20:33 | Son Güncelleme: 05.10.2019 - 20:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’de Göztepe’ye farklı mağlup olarak galibiyet hasretini sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman, geleceği hakkında yönetimle bir araya geleceklerini söyledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hikmet Karaman,istifa,kayserispor,
654559 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/654559.aspx
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Alanyaspor
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2
0
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14
2
Fenerbahçe
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3
2
1
5
11
3
Gaziantep FK
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3
2
1
0
11
4
Trabzonspor
6
2
3
1
3
9
5
Sivasspor
6
2
3
1
3
9
6
Konyaspor
6
2
3
1
1
9
7
Galatasaray
6
2
3
1
0
9
8
Başakşehir
6
2
2
2
2
8
9
Denizlispor
6
2
2
2
2
8
10
Antalyaspor
6
2
2
2
-1
8
11
Ankaragücü
6
2
2
2
-3
8
12
Çaykur Rizespor
6
2
2
2
-4
8
13
Malatyaspor
6
2
1
3
2
7
14
Kasımpaşa
6
2
1
3
-1
7
15
Göztepe
6
1
3
2
-3
6
16
Beşiktaş
6
1
2
3
-4
5
17
Kayserispor
6
0
3
3
-3
3
18
Gençlerbirliği
6
0
2
4
-6
2
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Akhisar Bld.Spor
6
4
1
1
4
13
2
Altay
7
3
3
1
2
12
3
Bursaspor
7
4
0
3
0
12
4
Ümraniye
6
3
2
1
4
11
5
Hatayspor
6
3
2
1
4
11
6
Adana Demirspor
6
2
4
0
5
10
7
Balıkesirspor
6
3
1
2
2
10
8
Keçiörengücü
6
2
4
0
2
10
9
Osmanlıspor
6
3
1
2
0
10
10
Fatih Karagümrük
6
2
3
1
2
9
11
İstanbulspor
6
2
3
1
1
9
12
Erzurum BB
6
2
1
3
-1
7
13
Adanaspor
6
1
3
2
-1
6
14
Altınordu
6
1
2
3
0
5
15
Menemen Belediyespor
6
1
1
4
-7
4
16
Boluspor
6
0
2
4
-5
2
17
Giresunspor
6
0
2
4
-8
2
18
Eskişehirspor
6
1
1
4
-4
-2
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