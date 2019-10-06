Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen şampiyonada madalya alan milli sporcuları kutlayarak, "4-6 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Karate 1 Premier Lig Moskova etabında gümüş madalya kazanan Eray Şamdan, bronz madalya kazanan Eda Eltemur ve takım halinde şampiyon olan Ali Sofuoğlu-Kutluhan Duran-Enes Özdemir'i yürekten kutluyorum. Milli sporcularımız çıktıkları müsabakalarda kazandıkları başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyorlar. Sporcularımızın başarısında emeği geçenleri kutluyor, kendilerine spor yaşamlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik
06.10.2019 - 20:21 | Son Güncelleme: 06.10.2019 - 20:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karate 1 Premier Lig'in altıncı etabında 3 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Muharrem Kasapoğlu,karate,
654730 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/654730.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
6
4
2
0
7
14
2
Konyaspor
7
3
3
1
4
12
3
Fenerbahçe
7
3
2
2
4
11
4
Gaziantep FK
6
3
2
1
0
11
5
Antalyaspor
7
3
2
2
0
11
6
Malatyaspor
7
3
1
3
6
10
7
Galatasaray
7
2
4
1
0
10
8
Trabzonspor
6
2
3
1
3
9
9
Sivasspor
6
2
3
1
3
9
10
Göztepe
7
2
3
2
1
9
11
Başakşehir
6
2
2
2
2
8
12
Denizlispor
7
2
2
3
-2
8
13
Ankaragücü
6
2
2
2
-3
8
14
Çaykur Rizespor
6
2
2
2
-4
8
15
Kasımpaşa
7
2
1
4
-4
7
16
Beşiktaş
6
1
2
3
-4
5
17
Gençlerbirliği
7
0
3
4
-6
3
18
Kayserispor
7
0
3
4
-7
3
Süper Lig Fikstür
7.Hafta Maçları
04.10.2019 20:30
Yeni Malatyaspor 5 - 1 Denizlispor
04.10.2019 20:30
Fenerbahçe 0 - 1 Antalyaspor
05.10.2019 15:00
Kasimpaşa 1 - 4 Konyaspor
05.10.2019 17:30
Göztepe 4 - 0 Kayserispor
05.10.2019 20:00
Gençlerbirliği 0 - 0 Galatasaray
06.10.2019 14:00
Sivasspor 3 - 1 Ankaragücü
06.10.2019 16:30
Beşiktaş - Alanyaspor
06.10.2019 19:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Başakşehir
06.10.2019 19:00
Rizespor - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Balıkesirspor
7
4
1
2
3
13
2
Akhisar Bld.Spor
7
4
1
2
3
13
3
Fatih Karagümrük
7
3
3
1
4
12
4
Altay
7
3
3
1
2
12
5
Bursaspor
7
4
0
3
0
12
6
Ümraniye
6
3
2
1
4
11
7
Hatayspor
6
3
2
1
4
11
8
Keçiörengücü
7
2
5
0
2
11
9
Adana Demirspor
6
2
4
0
5
10
10
İstanbulspor
7
2
4
1
1
10
11
Osmanlıspor
6
3
1
2
0
10
12
Erzurum BB
6
2
1
3
-1
7
13
Adanaspor
6
1
3
2
-1
6
14
Altınordu
6
1
2
3
0
5
15
Giresunspor
7
1
2
4
-7
5
16
Menemen Belediyespor
6
1
1
4
-7
4
17
Boluspor
7
0
2
5
-6
2
18
Eskişehirspor
7
1
1
5
-6
-2
PTT 1. Lig Fikstür
7.Hafta Maçları
04.10.2019 19:00
Altay 2 - 1 Bursaspor
05.10.2019 14:00
Giresunspor 1 - 0 Akhisarspor
05.10.2019 16:30
Eskişehirspor 1 - 3 Karagümrük
05.10.2019 16:30
Istanbulspor 1 - 1 Keçiörengücü
05.10.2019 19:00
Balikesirspor 3 - 2 Boluspor
06.10.2019 14:00
ümraniyespor 2 - 1 Adanaspor
06.10.2019 16:30
Osmanlispor - Hatayspor
06.10.2019 16:30
Erzurumspor - Altinordu
06.10.2019 19:00
Adana Demirspor - Menemenspor