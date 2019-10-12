Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde sarı-kırmızılılara başkan desteği geldi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, takımını derbide yalnız bırakmadı ve tribünden müsabakayı takip etti. Sarı-kırmızılı taraftar Başkan Cengiz’e büyük ilgi gösterirken, hatıra fotoğrafı da çektirdiler.

Mustafa Cengiz sarı-kırmızılıların attığı sayılarda yerinden kalkarak sevinçlerde de bulundu. Başkan Cengiz’in yanı sıra futbol takımının Brezilyalı defans oyuncusu Marcao'da ailesiyle birlikte maçı izledi.