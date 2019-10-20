Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 yendi.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Mustafa Yumlu, Sapunaru, Bergdich, Murawski, Sackey (Dk. 70 Mehmet Akyüz), Oscar Estupinan, Aissati, Barrow (Dk. 84 Sedat Şahintürk), Sacko (Dk. 46 Olcay Şahan)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci (Dk. 84 Jailson), Emre Belözoğlu (Dk. 64 Deniz Türüç), Rodrigues (Dk. 90+1 Alper Potuk), Muric

Goller: Dk. 39 Tolga Ciğerci, Dk. 62 Muric (Fenerbahçe), Dk. 73 Oscar Estupinan (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Sackey, Dk. 45+1 Aissati (Yukatel Denizlispor)

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Yukatel Denizlispor savunması, Tolga Ciğerci’nin sağ kanattan yaptığı ortada topu uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında topla buluşan Emre Belözoğlu, bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Stackhowiak, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.

26. dakikada sağ kanattan gelişen Yukatel Denizlispor atağında Sacko ortasını ön direğe doğru yaptı. Fakat savunmada Isla, arka direkteki Estupinan'a vuruş izni vermedi.

29. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sacko, ceza yayının hemen dışındaki Murawski'ye pas verdi. Murawski'nin sol ayağıyla attığı şutta meşin yuvarlak kalenin yanından auta gitti.

39. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanatta Isla'nın ortasında Muric'in kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Tolga Ciğerci'nin şutunda, top kaleci Stackhowiak'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.

58. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasında, ceza sahası içinde topla buluşan Rodrigues’in şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

62. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Sackey'den kaptığı topla ceza sahasına giren Emre Belözoğlu, pasını Muric'e aktardı. Muric, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

73. dakikada Yukatel Denizlispor farkı bire indirdi. Aissati'nin sol kanattan ortasında topa iyi yükselen Oscar Estupinan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

77. dakikada Yukatel Denizlispor sol kanattan köşe vuruşu kazandı. Olcay Şahan'ın ortasında Mustafa Yumlu'nun ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top auta çıktı.

88. dakikada ceza sahası sağ çaprazının gerisinde topla buluşan Deniz Türüç'ün ortasında topa yükselen Rodrigues'in yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

Fenerbahçeli futbolculardan Mehmetçik'e destek Fenerbahçeli futbolcular, Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Denizlispor'la oynadıkları maçta ısınmak için sahaya üzerinde "Vatan size minnettar" yazılı tişörtle çıktı.

Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, 1-0 yenildikleri Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Fenerbahçe'de Nabil Dirar, Max Kruse ile Jailson, Yukatel Denizlispor maçında forma giyemedi. Sakatlıkları bulunan Dirar ve Kruse kadroda yer almazken, Jailson yedek soyundu.

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Ersun Yanal, bu oyuncuların yerine Denizli deplasmanında, sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Hasan Ali Kaldırım ile Serdar Aziz ve Garry Rodrigues'e ilk 11'de yer verdi.

Ayrıca sakatlığı geçen fakat maç eksiği bulunan Victor Moses yedekler arasında yer aldı.

Denizlispor'da Rodallega eksik

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Fenerbahçe karşısında yeni takımıyla ilk resmi maçına çıktı.

Denizli ekibinde Hugo Rodallega sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı protokol tribününden Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ile izledi.