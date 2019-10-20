Beşiktaş'ta gerçekleşen seçimde 20 sandığın 12'si sayıldı ve bu 12 sandıkta da Ahmet Nur Çebi en yüksek oyu alan isim oldu. Bütün sandıklarda rakiplerine karşı üstünlük kurmayı başaran Ahmet Nur Çebi, en yakın rakibi Serdal Adalı'yla arasındaki oy farkını da 808'e çıkarmış oldu. Çebi, 12 sandıkta açılan toplam 4982 oyun 2739'unu almayı başarırken Serdal Adalı ise 1931 oyda kaldı. Bir diğer başkan adayı Hürser Tekinoktay'ın 12 sandıkta topladığı oy sayısı ise 297. Bu sandıklarda 11 oy geçersiz sayılırken 4 oy ise boş çıktı.
12 sandıkta çıkan sonuçlar şu şekilde:
12 sandık toplamı: 4982
Ahmet Nur Çebi: 2739
Serdal Adalı: 1931
Hürser Tekinoktay: 297
Geçersiz: 11
Boş: 4
1. sandık
Ahmet Nur Çebi: 211
Serdal Adalı: 176
Hürser Tekinoktay: 15
Geçersiz:
Boş: 0
2. sandık
Ahmet Nur Çebi: 260
Serdal Adalı: 170
Hürser Tekinoktay: 22
Geçersiz: 3
Boş: 0
3. sandık
Ahmet Nur Çebi: 250
Serdal Adalı: 153
Hürser Tekinoktay: 25
Geçersiz: 1
Boş: 0
4. sandık
Ahmet Nur Çebi: 231
Serdal Adalı: 142
Hürser Tekinoktay: 23
Geçersiz: 3
Boş: 0
5. sandık
Ahmet Nur Çebi: 217
Serdal Adalı: 140
Hürser Tekinoktay: 20
Geçersiz: 1
Boş: 1
6. sandık
Ahmet Nur Çebi: 192
Serdal Adalı: 184
Hürser Tekinoktay: 26
Geçersiz: 1
Boş: 0
7. sandık
Ahmet Nur Çebi: 233
Serdal Adalı: 157
Hürser Tekinoktay: 20
Geçersiz: 0
Boş: 0
8. sandık
Ahmet Nur Çebi: 203
Serdal Adalı: 145
Hürser Tekinoktay: 24
Geçersiz: 0
Boş: 0
9. sandık
Ahmet Nur Çebi: 215
Serdal Adalı: 177
Hürser Tekinoktay: 15
Geçersiz: 0
Boş: 1
10. sandık
Ahmet Nur Çebi: 186
Serdal Adalı: 172
Hürser Tekinoktay: 27
Geçersiz: 0
Boş: 0
11. sandık
Ahmet Nur Çebi: 261
Serdal Adalı: 163
Hürser Tekinoktay: 34
Geçersiz: 0
Boş: 0
12. sandık
Ahmet Nur Çebi: 280
Serdal Adalı: 152
Hürser Tekinoktay: 46
Geçersiz: 2
Boş: 2