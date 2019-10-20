Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Çebi'yle ilgili, "Ahmet Nur Çebi’yi tebrik ediyor; Sayın Çebi ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.