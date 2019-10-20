Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Çebi'yle ilgili, "Ahmet Nur Çebi’yi tebrik ediyor; Sayın Çebi ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.
Fenerbahçe'den Ahmet Nur Çebi'ye tebrik
20.10.2019 - 22:48 | Son Güncelleme: 20.10.2019 - 22:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş Kulübünün başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.
Kaynak: AA
Etiketler : Fenerbahçe,Ahmet Nu Çebi,
657517 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/657517.aspx
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2
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6
17
2
Akhisar Bld.Spor
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1
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4
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3
Bursaspor
8
5
0
3
1
15
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Ümraniye
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14
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8
3
5
0
3
14
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Balıkesirspor
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4
1
3
2
13
7
Fatih Karagümrük
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3
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12
8
Altay
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