Real Madrid Başkanı Florentino Perez; sezonun kupasız kapatılması, hakkında çıkan iddialar, seçim gündemi ve Jose Mourinho'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Real Madrid'deki başkanlık görevinden istifa etmeyeceğini ve seçim kararı aldığını duyuran Perez, mevcut yönetimle birlikte yeniden aday olacaklarını duyurdu.

"İSTİFA ETMİYORUM, SEÇİME GİDİYORUM"

Görevinden ayrılacağı yönündeki iddialara cevap veren Perez, "Üzgünüm ama açıklıyorum; istifa etmiyorum. Yeni seçim kararı alıyorum. Bana karşı kampanyalar var. Bazı kişiler kötü durumu fırsat bilerek bana kişisel olarak saldırıyor. 'Florentino nerede?' diyorlar. Hatta ölümcül kanser olduğumu söylüyorlar. Ben buradayım. Büyük bir inşaat şirketinin lideriyim. Real Madrid'in başkanıyım. Sağlığım yerinde. Neden kanser olduğumu söylüyorlar? Bu söylenti nereden çıktı? Neden hasta, zayıf ve yorgun olduğumu söylüyorlar? Gece gündüz bir hayvan gibi çalışıyorum." diye konuştu.

"REAL MADRID'İ SAVUNMAK İÇİN SEÇİME GİDİYORUM"

Seçim kararı aldığını belirterek meydan okuyan Perez, "Yeni yönetim kurulu seçimleri kararı alıyorum ve bu yönetim kurulu, benim başkanlığımda bu seçimlere katılacak. Bizi eleştiren, hakkımda bu söylentileri yayan herkes bu seçimlerde bana karşı aday olabilir. Kim öne çıkmak istiyorsa çıksın. Arkadan gelmeyi bıraksınlar. Real Madrid'in çıkarlarını savunmak için bu seçimleri yapıyorum. Bazı insanlar kulübümüzü ele geçirmek istiyor. Real Madrid, kulüpten nefret eden bir grup gazeteciye değil, socioslara aittir. Ben Real Madrid'i gerçek sahiplerine, socioslara geri veriyorum. Gazetecilere değil." ifadelerini kullandı.

"BENİM BAŞKANLIĞIMDA 76 KUPA KAZANDIK"

Görevine devam edeceğini vurgulayan Perez, "Ben hiçbir yere gitmiyorum. Bana karşı çıkmak isteyen varsa çıksın. Beni göndermek istiyorlar ama ben gitmiyorum. Florentino, socioslar karar verene kadar hiçbir yere gitmeyecek. Benim başkanlığımda 76 kupa kazandık. Belki bunu hatırlatmam gerekiyor. Evet, bu yıl hiçbir şey kazanmadık ama unutmayın." diye konuştu.

"REAL MADRID DÜNYANIN EN PRESTİJLİ KULÜBÜ"

Real Madrid'in kaos içinde olduğu yönündeki iddiaları reddeden Perez, "Real Madrid'in darmadağın olduğunu, kaos içinde olduğunu, felaket yaşadığını söylüyorlar. Bunların hepsi yalan. Burası dünyanın en prestijli kulübü. Transfermarkt'a göre dünyanın en değerli kadrosuna sahibiz. Bu kulübe ilk geldiğimde kulüp o kadar kötü durumdaydı ki oyunculara ve çalışanlara ödeme yapamıyordu. Şimdi rekor gelirleri olan, dünyanın en değerli kadrosuna sahip, inanılmaz bir finansal durumda." diye konuştu.

"TAKIM İÇİNDE KAVGA OLABİLİR, KÖTÜ OLAN SIZDIRILMASI"

Oyuncular arasındaki tartışmaya da değinen Perez, "Bu, burada iki oyuncunun ilk kez kavga etmesi değil. Oyuncuların sürekli kavga ettiği sezonlar oldu. Bunlar olur. Oyuncular arasındaki kavga kötüydü ama bunun sızdırılması daha kötü. Her yıl kavgalar yaşadık, hatta birden fazla yaşandı ama hiç sızmadı. Sızıntı kavgadan daha kötüydü. Oyuncular kavga ettikten sonra barışabilir, kahve içebilir, el sıkışabilir. Ama böyle bir sızıntı çok kötü. Kavgayla ilgili bilgiyi medyaya kimin sızdırdığını biliyoruz. Fede Valverde ve Aurelien Tchouameni harika çocuklar ve harika oyuncular. Hepsi bu. Kulüpte bazı kötü insanlar var ve onları tespit ettik. Bana bırakın, onlarla ben ilgileneceğim. Bu kulübe zarar veren tüm kötülükleri, bu basın dahil olmak üzere, ortadan kaldıracağım." açıklamasını yaptı.

JOSE MOURINHO SORUSUNA CEVAP

Mourinho ile ilgili soruya da veren veren Perez, "Şu anda bunu konuşmuyoruz. Real Madrid'in kontrolünü bizde, socioslarda tutmayı konuşuyoruz. Gazetecilerde değil." dedi.

