Fırtına, final aşkına Ankara’da Gençlerbirliği karşısında. Ligde üçüncü olan bordo mavililer, Avrupa Ligi’ne en kısa yoldan gitmek ve sezonu daha geç açmak için tur arıyor... Ligde can derdindeki G.Birliği ise 18 yıllık final özlemine son vermek amacında.

Ligde üst sıraların şekillendiği Türk futbolunda heyecan Türkiye Kupası’na kaymış durumda. Ve bugün Ankara’daki maçta ikinci finalist takım belli olacak. İlk finalist Beşiktaş’ı eleyen Konyaspor’du. Başkent’te tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada ligde kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği, lig üçüncüsü Trabzonspor’u ağırlayacak. Bordo mavililer açısından bu kupanın anlamı daha farklı. Çünkü olası bir kupayı kaldırmak demek neredeyse sezonu daha geç anlamına gelecek. Çünkü lig sıralaması ile kupa kazanımı Avrupa vizesinde tabloyu değiştirecek.

Trabzonspor

İKİ ELEME FARKI

Trabzonspor için şu anda UEFA Avrupa Ligi 2. Ön elemesi cepte. Ancak kupa kazanılırsa bordo mavililer Avrupa Ligi için play-off turundan başlayacak. Yani iki ön eleme sınavı vermekten kurtulacak. Ki 2. Ön elemenin ilk maçı 23 Temmuz’da. Play-off mücadelelerinin startı ve 20 Ağustos’ta verilecek. Teknik direktör Fatih Tekke zor şartlara rağmen başarı olarak gördüğü sezonu kupa ile taçlandırmakta çok kararlı. Ancak bunun için öncelikle turu geçip finalde de Konya’yı yenmeleri gerektiğini belirten Tekke “Kupa bize çok şey kazandıracak” ifadesini kullanıyor.

GÖZLER ONUACHU’DA

Fırtına’nın kupaya verdiği değer Beşiktaş ile oynanan son lig maçındaki tavrından belli. Bordo mavililerde teknik direktör Fatih Tekke, golcü oyuncusu Onuachu’yu kupa yarı finalini düşünerek dinlendirmişti. Ligde 22 golle krallık yarışında zirvede olan Nijeryalı forvet bugün Ankara’da en büyük gol umudu.

