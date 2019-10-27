Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'da taraftar ile Belhanda arasındaki kriz sürüyor. Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftasında Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı karşılaşmada taraftarın tepkisine küfürle karşılık veren Belhanda'ya sarı kırmızılı taraftarlar tepki göstermişti.
TRİBÜNE ÇAĞIRMADILAR
Beşiktaş deplasmanında takımlarının yanında yer alan Galatasaray taraftarı, maç öncesinde tüm oyuncuları tek tek çağırırken, Belhanda'yı çağırmadı. Belhanda, Real Madrid maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, taraftarlardan özür dilemişti.
Real Madrid maçında taraftarın tepkisini çeken ve ıslıklanan Belhanda, Beşiktaş derbisinde ilk 11'de kendisine yer buldu.
Galatasaray taraftarından Belhanda'ya tavır!
27.10.2019 - 19:57 | Son Güncelleme: 27.10.2019 - 19:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'da taraftar ile Faslı yıldız Belhanda arasındaki kriz sürüyor. Taraftar, derbi öncesi Belhanda'yı tribüne çağırmadı.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'da taraftar ile Belhanda arasındaki kriz sürüyor. Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftasında Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı karşılaşmada taraftarın tepkisine küfürle karşılık veren Belhanda'ya sarı kırmızılı taraftarlar tepki göstermişti.
Etiketler : galatasaray,belhanda,
658933 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/658933.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
9
5
3
1
8
18
2
Fenerbahçe
9
5
2
2
9
17
3
Trabzonspor
8
4
3
1
7
15
4
Sivasspor
9
4
3
2
5
15
5
Başakşehir
8
4
2
2
4
14
6
Malatyaspor
8
4
1
3
8
13
7
Galatasaray
8
3
4
1
1
13
8
Konyaspor
9
3
3
3
-2
12
9
Gaziantep FK
9
3
3
3
-4
12
10
Çaykur Rizespor
9
3
2
4
-6
11
11
Antalyaspor
9
3
2
4
-7
11
12
Göztepe
8
2
3
3
0
9
13
Beşiktaş
8
2
3
3
-2
9
14
Ankaragücü
9
2
3
4
-7
9
15
Denizlispor
8
2
2
4
-3
8
16
Kasımpaşa
8
2
2
4
-4
8
17
Gençlerbirliği
8
1
3
4
0
6
18
Kayserispor
8
0
4
4
-7
4
Süper Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
25.10.2019 20:30
Rizespor 2 - 0 Ankaragücü
26.10.2019 15:00
Sivasspor 2 - 1 Antalyaspor
26.10.2019 17:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 1 Alanyaspor
26.10.2019 20:00
Fenerbahçe 5 - 1 Konyaspor
27.10.2019 14:00
Yeni Malatyaspor 4 - 0 Kayserispor
27.10.2019 16:30
Gençlerbirliği - Denizlispor
27.10.2019 16:30
Göztepe - Kasimpaşa
27.10.2019 19:00
Beşiktaş - Galatasaray
28.10.2019 20:00
Başakşehir - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
9
5
2
2
8
17
2
Hatayspor
8
5
2
1
6
17
3
Balıkesirspor
9
5
1
3
5
16
4
Akhisar Bld.Spor
8
5
1
2
4
16
5
Fatih Karagümrük
8
4
3
1
6
15
6
Altay
9
4
3
2
3
15
7
Bursaspor
9
6
0
3
2
15
8
Keçiörengücü
9
3
5
1
1
14
9
İstanbulspor
9
2
5
2
0
11
10
Erzurum BB
8
3
2
3
0
11
11
Menemen Belediyespor
9
3
2
4
-4
11
12
Adana Demirspor
8
2
4
2
3
10
13
Boluspor
9
2
2
5
-2
8
14
Osmanlıspor
8
3
1
4
-3
7
15
Adanaspor
9
1
4
4
-5
7
16
Altınordu
9
1
2
6
-8
5
17
Giresunspor
8
1
2
5
-9
5
18
Eskişehirspor
8
1
1
6
-7
-5
PTT 1. Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
25.10.2019 19:00
Boluspor 3 - 1 Keçiörengücü
26.10.2019 14:00
ümraniyespor 4 - 0 Altinordu
26.10.2019 16:30
Balikesirspor 3 - 0 Adanaspor
26.10.2019 16:30
Istanbulspor 1 - 2 Bursaspor
26.10.2019 19:00
Altay 0 - 2 Menemenspor
27.10.2019 14:00
Erzurumspor 3 - 1 Hatayspor
27.10.2019 16:30
Giresunspor - Eskişehirspor
27.10.2019 19:00
Adana Demirspor - Karagümrük
28.10.2019 19:00
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