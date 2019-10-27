Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşılaşırken, derbide dostluk rüzgarları esti ve mücadeleyi iki başkan beraber izledi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, müsabakayı protokol tribününden takip etti.
Karşılaşmayı ayrıca A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi. Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacakları İzlanda ve Andorra maçları öncesinde futbolcuları yakından takip ediyor.
İki başkan derbiyi beraber izledi
27.10.2019 - 20:17 | Son Güncelleme: 27.10.2019 - 20:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz mücadeleyi beraber izledi. Derbiyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip etti.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşılaşırken, derbide dostluk rüzgarları esti ve mücadeleyi iki başkan beraber izledi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, müsabakayı protokol tribününden takip etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : beşiktaş,Ahmet Nur Çebi,Mustafa Cengiz,galatasaray,
658938 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/658938.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
9
5
3
1
8
18
2
Fenerbahçe
9
5
2
2
9
17
3
Trabzonspor
8
4
3
1
7
15
4
Sivasspor
9
4
3
2
5
15
5
Başakşehir
8
4
2
2
4
14
6
Malatyaspor
8
4
1
3
8
13
7
Galatasaray
8
3
4
1
1
13
8
Konyaspor
9
3
3
3
-2
12
9
Gaziantep FK
9
3
3
3
-4
12
10
Çaykur Rizespor
9
3
2
4
-6
11
11
Antalyaspor
9
3
2
4
-7
11
12
Göztepe
8
2
3
3
0
9
13
Beşiktaş
8
2
3
3
-2
9
14
Ankaragücü
9
2
3
4
-7
9
15
Denizlispor
8
2
2
4
-3
8
16
Kasımpaşa
8
2
2
4
-4
8
17
Gençlerbirliği
8
1
3
4
0
6
18
Kayserispor
8
0
4
4
-7
4
Süper Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
25.10.2019 20:30
Rizespor 2 - 0 Ankaragücü
26.10.2019 15:00
Sivasspor 2 - 1 Antalyaspor
26.10.2019 17:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 1 Alanyaspor
26.10.2019 20:00
Fenerbahçe 5 - 1 Konyaspor
27.10.2019 14:00
Yeni Malatyaspor 4 - 0 Kayserispor
27.10.2019 16:30
Gençlerbirliği - Denizlispor
27.10.2019 16:30
Göztepe - Kasimpaşa
27.10.2019 19:00
Beşiktaş - Galatasaray
28.10.2019 20:00
Başakşehir - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
9
5
2
2
8
17
2
Hatayspor
8
5
2
1
6
17
3
Balıkesirspor
9
5
1
3
5
16
4
Akhisar Bld.Spor
8
5
1
2
4
16
5
Fatih Karagümrük
8
4
3
1
6
15
6
Altay
9
4
3
2
3
15
7
Bursaspor
9
6
0
3
2
15
8
Keçiörengücü
9
3
5
1
1
14
9
İstanbulspor
9
2
5
2
0
11
10
Erzurum BB
8
3
2
3
0
11
11
Menemen Belediyespor
9
3
2
4
-4
11
12
Adana Demirspor
8
2
4
2
3
10
13
Boluspor
9
2
2
5
-2
8
14
Osmanlıspor
8
3
1
4
-3
7
15
Adanaspor
9
1
4
4
-5
7
16
Altınordu
9
1
2
6
-8
5
17
Giresunspor
8
1
2
5
-9
5
18
Eskişehirspor
8
1
1
6
-7
-5
PTT 1. Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
25.10.2019 19:00
Boluspor 3 - 1 Keçiörengücü
26.10.2019 14:00
ümraniyespor 4 - 0 Altinordu
26.10.2019 16:30
Balikesirspor 3 - 0 Adanaspor
26.10.2019 16:30
Istanbulspor 1 - 2 Bursaspor
26.10.2019 19:00
Altay 0 - 2 Menemenspor
27.10.2019 14:00
Erzurumspor 3 - 1 Hatayspor
27.10.2019 16:30
Giresunspor - Eskişehirspor
27.10.2019 19:00
Adana Demirspor - Karagümrük
28.10.2019 19:00
Osmanlispor - Akhisarspor