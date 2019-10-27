Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düştü. Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesinin 77. dakikasında hakem Mete Kalkavan'a yaptığı itiraz sonrasında sarı kartla cezalandırılan Caner, bu sezon 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü. Sivasspor, Gaziantep FK ve Ankaragücü karşılaşmalarında sarı kart görerek Galatasaray maçına sınırda çıkan Caner, bu mücadelede de kart gördü ve önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak olan Antalyaspor maçında takımını yalnız bırakacak.
Caner Erkin, Antalya deplasmanında yok
27.10.2019 - 20:46 | Son Güncelleme: 27.10.2019 - 20:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında hakem Mete Kalkavan'a yaptığı itiraz sonrasında sarı kart gören Caner Erkin, cezası nedeniyle Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Etiketler : Caner Erkin,
658941 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/658941.aspx
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S.
Takım
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M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
9
5
3
1
8
18
2
Fenerbahçe
9
5
2
2
9
17
3
Trabzonspor
8
4
3
1
7
15
4
Sivasspor
9
4
3
2
5
15
5
Başakşehir
8
4
2
2
4
14
6
Malatyaspor
8
4
1
3
8
13
7
Galatasaray
8
3
4
1
1
13
8
Konyaspor
9
3
3
3
-2
12
9
Gaziantep FK
9
3
3
3
-4
12
10
Çaykur Rizespor
9
3
2
4
-6
11
11
Antalyaspor
9
3
2
4
-7
11
12
Göztepe
8
2
3
3
0
9
13
Beşiktaş
8
2
3
3
-2
9
14
Ankaragücü
9
2
3
4
-7
9
15
Denizlispor
8
2
2
4
-3
8
16
Kasımpaşa
8
2
2
4
-4
8
17
Gençlerbirliği
8
1
3
4
0
6
18
Kayserispor
8
0
4
4
-7
4
Süper Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
25.10.2019 20:30
Rizespor 2 - 0 Ankaragücü
26.10.2019 15:00
Sivasspor 2 - 1 Antalyaspor
26.10.2019 17:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 1 Alanyaspor
26.10.2019 20:00
Fenerbahçe 5 - 1 Konyaspor
27.10.2019 14:00
Yeni Malatyaspor 4 - 0 Kayserispor
27.10.2019 16:30
Gençlerbirliği - Denizlispor
27.10.2019 16:30
Göztepe - Kasimpaşa
27.10.2019 19:00
Beşiktaş - Galatasaray
28.10.2019 20:00
Başakşehir - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
9
5
2
2
8
17
2
Hatayspor
8
5
2
1
6
17
3
Balıkesirspor
9
5
1
3
5
16
4
Akhisar Bld.Spor
8
5
1
2
4
16
5
Fatih Karagümrük
8
4
3
1
6
15
6
Altay
9
4
3
2
3
15
7
Bursaspor
9
6
0
3
2
15
8
Keçiörengücü
9
3
5
1
1
14
9
İstanbulspor
9
2
5
2
0
11
10
Erzurum BB
8
3
2
3
0
11
11
Menemen Belediyespor
9
3
2
4
-4
11
12
Adana Demirspor
8
2
4
2
3
10
13
Boluspor
9
2
2
5
-2
8
14
Osmanlıspor
8
3
1
4
-3
7
15
Adanaspor
9
1
4
4
-5
7
16
Altınordu
9
1
2
6
-8
5
17
Giresunspor
8
1
2
5
-9
5
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Eskişehirspor
8
1
1
6
-7
-5
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9.Hafta Maçları
25.10.2019 19:00
Boluspor 3 - 1 Keçiörengücü
26.10.2019 14:00
ümraniyespor 4 - 0 Altinordu
26.10.2019 16:30
Balikesirspor 3 - 0 Adanaspor
26.10.2019 16:30
Istanbulspor 1 - 2 Bursaspor
26.10.2019 19:00
Altay 0 - 2 Menemenspor
27.10.2019 14:00
Erzurumspor 3 - 1 Hatayspor
27.10.2019 16:30
Giresunspor - Eskişehirspor
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Adana Demirspor - Karagümrük
28.10.2019 19:00
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