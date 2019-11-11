Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor haftaya lider giren Alanya’yı tek golle yıktı: 1-0. Öyle bir maç oldu ki ilk dakikadan son ana kadar mücadele vardı. Abdülkadir Parmak’ın 25’inci dakikada kırmızı kart gördüğü maçın büyük bölümünü bir kişi eksik sürdüren bordo-mavili takımın golü 67’de penaltıdan Hosseini’nin ayağından geldi. Her iki takımın da dengeli bir oyunla başladığı karşılaşmada 25’te Abdülkadir Siopis’e yaptığı faulün ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 36’da Efecan’ın sağ kanattan ortasına iyi yükselen Cisse’nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. 42’de bu defa Bakasetas ile karşı karşıya kalan Uğurcan bir kez daha başarılı olunca ilk yarı golsüz sona erdi: 0-0.

Bir penaltı daha

64’te Alanyaspor’lu oyuncuların yan topta elle oynaması sonrasında penaltı kazanan Trabzonspor, 67’de kullanılan atışı Hosseini ile gole çevirdi: 1-0. 79’da korner atışı sırasında Fernandes’in Hüseyin’e yaptığı müdahalenin ardından VAR uyarısıyla bir penaltı daha kazanan Trabzonspor’da yine topun başına geçen İranlı futbolcu bu defa topu Marafona’ya nişanladı. Penaltı kararına alkışlarla tepki gösteren Junior Fernandes önce sarı kart gördü, ardından el kol hareketi ile tepkilerine devam edince kırmızı karttan atıldı. Son bölümde kaleci Uğurcan’ın hatasında Alanya’nın kaleye yolladığı topu Novak çizgiden çıkardı. Bordo-mavililer, çok kritik maçı tek golle kazanıp zirveyle arasındaki makası iyice daralttı.

Penaltı dışında şutları yok

Uzun süredir takımını liderlikte tutan ancak Trabzon'da kaybeden Aytemiz Alanyaspor’un hocası Erol Bulut maçı yorumladı... İstemedikleri bir sonuçla karşılaştıklarını ifade eden Bulut "Kalemizde pozisyon vermeden mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Yeterince pozisyonumuz vardı onları değerlendiremediğiniz zaman rakip öyle de böyle de olsa duran toptan pozisyon bulabiliyor. Rakibin ilk şutu penaltı şutu oldu. Kalemizde başka isabetli şutları yok. Önemli olan bizim yakaladığımız pozisyonları değerlendirmemiz onun analizini yapmamız gerekiyor" dedi.

Duruş gösterdiler

Trabzonspor ligde iki maç sonra galip gelirken Teknik Direktör Ünal Karaman, ilk yarıda 10 kişi kalmalarına rağmen oyuncuların üst düzey mücadele sergilediğini belirtti. Abdulkadir Parmak'ın kırmızı gördüğü pozisyonda hakemin kararının yanlış olduğunu ifade eden Karaman "Bana göre pozisyonda topa vuruyor. O pozisyonun devamında o ayağı öyle ortamda koyacağı farklı bir yer olmaz" dedi. Hosseini'nin kendini iyi hissettiği için ikinci penaltıyı kullandığını ve bu konuda sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirten Ünal Hoca, az pozisyona girmeleriyle ilgili soruya da "Oyuncularımın vermiş olduğu mücadeleyi yok sayamam. Mükemmel bir duruş gösterdiler. Az pozisyon olabilir ama daha önce tek kale yaptığımız takımları 3 puan vererek gönderdik. Bize gerekli olan galibiyetti" ifadesini kullandı.

Sörloth hastanelik

Nefesleri kesen maçın son bölümlerinde talihsiz bir durum yaşandı. 88. dakikada rakibi ile hava topuna çıkan Trabzonsporlu Sörloth yere yığıldı. Oyundan alınan Sörloth saha kenarında ilk müdahale yapıldı. Ardından da ambulansla hastaneye götürüldü.