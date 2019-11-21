Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de deplasmanda Barcelona'ya 89-63 yenildi. Sarı lacivertli ekip, bu sezon EuroLeague'de oynadığı 9. maçında 7. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe'nin bu sezon deplasmanda oynadığı tüm maçları kaybetmesi dikkat çekti.



Karşılaşma içinde Obradovic, aldığı molada oyuncularına yine dikkat çeken bir konuşma yaptı. CSKA karşılaşmasında sert sözlerle, hatta küfürlü bir şekilde oyuncularına bağıran Obradovic, Barcelona maçında ise oldukça sakin bir konuşma yaptı. Alınan mola sonrası konuşan Obradovic, sakin bir şekilde: ''Sizinle böyle konuştuğum için özür dilerim. Lütfen rica etsem biraz savunma yapar mısınız?''



Barcelona karşısında alınan farklı yenilgi ise Fenerbahçe taraftarlarını da ikiye böldü. Bir grup taraftar Obradovic'in istifa etmesi gerektiğini belirtirken diğer bir taraf, tecrübeli koçun takımda kalmasının daha doğru olacağı yönünde görüş belirtti. Tecrübeli koçun neye karar vereceği ise şu anlık merak konusu.