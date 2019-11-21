Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FIFA Kokartlı Futsal Hakemlerimizden Kamil Çetin, 18-23 Kasım 2019 tarihleri arasında Rusya’da düzenlenecek UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi A Grubu müsabakalarında görev alacak. A Grubu’nda Sport Club KPRF, Futsal Klub Dobovec, FC Mostar SG, FP Halle-Gooik takımları mücadele edecek" denildi.