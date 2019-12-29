Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İlker Takpak xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Abarhoun xxx, Talbi xx, Orhan xx, Melnjak xxx, Diomande xx, Abdullah xx, Umar xx, Vetrih xx, Boldrin xx, Oğulcan x

Yedekler: Tarık, Zafer, Burak, Dimitrios, Barış, Atakan, Oğuz Kağan, Attamah, Scepovic, Samudio

Fenerbahçe: Altay xx, Jailson xx, Zanka xx, Dirar xx, İsla xx, Ozan xx, Luiz x, Deniz xxx, Kruse xx, Tolga xx, Vedat xx

Yedekler: Harun, Adil, Murat, Ferdi, Tolgay, Alper, Emre, Rodrigues, Mevlüt

Goller: Abarhoun (dk. 18) (Çaykur Rizespor), Deniz (dk. 14) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Oğulcan (Çaykur Rizespor), Luiz (Fenerbahçe)

Maçtan dakikalar

6. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Vedat'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.

14. dakikada ceza yayının hemen içerisinden Deniz'in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Gökhan’ın sağından filelerle buluşturdu. 0-1

18. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe atışını kullanan Boldrin'in ortasında arka direkte Melnjak'ın indirdiği topa Mohamed Abarhoun'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçta, geçen haftaya göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, 16. haftada Kadıköy'de oynanan Beşiktaş derbisindeki 11'inden mecburi bir değişiklik yaptı. Yanal, sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yerine Zanka'ya görev verdi.

Kalede Altay Bayındır'ın yer aldığı Fenerbahçe'nin savunma dörtlüsü Isla, Jailson, Zanka ve Dirar'dan oluştu. Savunmanın önünde Gustavo ve Ozan Tufan yer alırken, kanatlarda Tolga Ciğerci ile Deniz Türüç forma giydi. Santrfor arkasında Kruse'ye görev veren Yanal, ileri uçta ise Vedat Muric'i oynattı.



Vedat Muric eski takımına karşı

Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muric, geçen sezon görev yaptığı Çaykur Rizespor'a karşı ilk kez rakip olarak forma giydi. Maçtan önce Çaykur Rizespor taraftarı Muric'e sevgi gösterisinde bulundu.

Çaykur Rizespor'da ise sezon başında Muric'e karşılık Fenerbahçe'den transfer edilen Tarık Çetin, Barış Alıcı, Oğuz Kağan Güçtekin ve Burak Albayrak yedek olarak kadroda yer buldu.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Sarı-lacivertli ekipte Beşiktaş maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar, Rize'ye getirilmedi.

Sakatlığı nedeniyle geçen hafta Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Emre Belezoğlu ise yedekler arasında yer aldı.

Emre'nin yanı sıra Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde Harun Tekin, Tolgay Ali Arslan, Mevlüt Erdinç, Ferdi Erenay Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Alper Potuk, Murat Sağlam ve Adil Rami oturdu.

Ev sahibi ekip de geçen hafta 2-0 kazandığı BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinin ilk 11'inde 1 oyuncu değişikliğine gitti. Teknik direktör İsmail Kartal, cezalı Moroziuk'un yerine defansın sağında Orhan Ovacıklı'ya görev verdi.

Maça ilgi büyük

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleye her iki takım taraftarı da büyük ilgi gösterdi.

Fenerbahçe taraftarlarına ayrılan 793 bilet tükenirken ev sahibi ekibe yaklaşık 12 bin taraftar destek verdi.

Öte yandan, Çaykur Rizespor taraftarları maçtan önce dev Türkiye ve Doğu Türkistan bayrağının yanı sıra "Doğu Türkistan Türk'tür Türk kalacak" yazılı pankart açtı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal birlikte izledi.