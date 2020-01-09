Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da Ünal Karaman’ın yerine bir numaralı teknik adam yapılan Hüseyin Çimşir, Bursa ile yapılan özel maçın ardından konuştu. İlk sınavını özel maçta veren Çimşir beklentileri ve hedefleri açıkladı... Hazırlık süreci içerisinde olduklarını ve eksiklerinin bulunduğunu belirten Hüseyin Hoca, “baskı”, “beklenti” ve “hedef” açılımlarını da yaptı: Baskı her yerde vardır ama özellikle Trabzonspor’da baskının olmadığı zaman olmaz. İkinci yarıdan beklentimiz şu anda ki konum neyse onun üzerinde koymak. Şampiyonluk hayalimiz hedefimiz var. Onu gerçekleştirmek için gayretimizi mücadelemizi ortaya koyup gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Başkasının hikâyesini değil kendi hikâyemizin okunmasını istiyoruz.



> Transfer açıklaması

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimin kendisine verdiği desteğe de değinen bordo-mavililerin teknik patronu “Başkan’ıma teşekkür ediyorum. Beş senedir yardımcı antrenörlük yapıyorum. Bu zaman diliminde risk almak kolay değil. Onun ve yönetim kurulunun bana olan inancı beni daha çok çalışmaya itecek ve motive edecek. Onların güvenine layık olmak için çalışacağım” dedi Hüseyin Çimşir, transfer konusunda da “Eksikliklerimiz var ama devre arası transferi kolay bir iş değil. Hem oyuncu maliyeti hem de iyi oyuncuyu bulmak anlamında. Ekonomisi var. Oyuncunun buraya gelme durumu var. İlla oyuncu almak için transfer yapmayacağız” diye konuştu.





FIRTINA, ANTALYA’DA DURDU

Sessiz prova

∂ Ligin ilk yarısının keyif veren takımlarından olan ve ikinci yarıya Antalya’da hazırlanan Hüseyin Çimşir yönetimindeki Trabzonspor, dün Bursaspor ile özel maç yaptı. Otel sahasında oynanan mücadeleye Erce, Serkan, Hosseini, Fernandes, Abdürrahim, Obi Mikel, Kerem, Ndiaye, Kâmil, Fıratcan ve Ekuban on biri ile başlayan Karadeniz ekibi pozisyonlar buldu ama gol bulamadı.



Çimşir'den futbolculara bakış

∂ Ndiaye, Türkiye’ye yabancı değil. Bu ligi biliyor. Eksikliği var ama iştahı arzusu gayet iyi.

∂ Onazi bir sene futboldan uzak kaldı. Şu anda iyi çalışıyor, zaman ne gösterir bakacağız...

∂ Talisca herkesin takımda görmek isteyeceği bir isim. Ancak ben hayal olarak görüyorum.



Yolu, bahtı açık olsun

Hüseyin Çimşir, Ünal Karaman’la ilgili “Ünal Hoca’nın bir buçuk senedir yardımcılığını yapıyorum. Öncesi de var. Takım arkadaşım, kaptanım. A2 Takımı’nda teknik direktörüm. Bazen futbolda böyle şeyler oluyor. Benim sadece antrenör olarak değil oyuncu olarak da beraber olduğum, birlikte vakit geçirmekten zevk aldığım ağabeyim. Yolu bahtı açık olsun” dedi.