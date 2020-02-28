Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Üst üste aldığı galibiyetleri, 20 yıl sonra gelen Kadıköy zaferiyle perçinleyip şampiyonluk yarışının en önemli adayı hâline gelen Galatasaray’ın Gençlerbirliği ile Türk Telekom Stadı’nda oynayacağı karşılaşma bir şölene dönüşecek. Fenerbahçe galibiyeti sonrası taraftarlar, Gençlerbirliği ile oynanacak karşılaşmaya büyük ilgi gösterirken satışa çıkan biletler anında tükendi. Hafta sonunda oynanacak karşılaşmada en az 40 bin taraftarın tribünde olması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar tarihî rakipleri Fenerbahçe’yi kızdıracak pankartlar ve görseller hazırlamaya başladı. Derbi sonrası Fenerbahçe’nin kaptanı Ozan Tufan’ın söylediği “Böyle bir şey olabilir mi ya?” sözü pankart ve tezahüratların ana teması olacak.

> Emre göreve

Taraftarlar Gençlerbirliği maçını karnaval havasına sokmaya çalışadursun, teknik direktör Fatih Terim ise oyuncularının rehavete kapılmaması için uğraş veriyor. Bu maçın en az derbi kadar önemli olduğunu vurgulayan Terim, “Bizim için her maç final” hatırlatmasında bulunuyor. Diğer yandan Fatih Hoca orta sahada kimi oynatacağı konusunda kafa yoruyor. Malatya maçında sağ adale grubundan sakatlanan ve derbide forma giyemeyen Lemina sahada koşulara başladı. Ancak Gabonlu yıldız Gençlerbirliği karşısında riske edilmeyecek. Derbide oynayan Belhanda ise cezalı. Terim’in Donk’u yine stoperde kullanıp bu maçta orta sahada Ömer-Emre Akbaba-Seri üçlüsüne forma vermesi bekleniyor.



Derbi formaları satışta

G.Saray yeni bir gelir kapısı açtı. Hollanda merkezli MatchWornShirt.com firmasıyla iş birliğine giden kulüp bundan sonra maçlarda giyilen oyuncu imzalı formaları satışa çıkaracak. İlk olarak F.Bahçe derbisindeki formalar MatchWornShirt.com platformunda açık artırmaya çıkarıldı.



Onyekuru kalıcı

G.Saray’ın kadrosunda tutmak istediği Onyekuru’dan iyi haber geldi. Devre arasında kiralık olarak kadroya katılan Nijeryalı oyuncu, Monaco’ya dönmeyi şimdilik düşünmediğini belirtirken menajeri William D’avilla’ya “Mutlu olduğum yerde, Galatasaray’da forma giymek istiyorum” diyerek önümüzdeki sezon da sarı-kırmızılı takımda kalmak istediğini iletti.



HAMZAOĞLU BEĞENDİ

Galatasaray hak etti

Galatasaray’ın hafta sonunda karşılaşacağı Gençlerbirliği’nin hocası Hamza Hamzaoğlu sarı-kırmızılıların derbide galibiyeti hak ettiğini söyledi. Bir gün fırsat bulursa yeniden Galatasaray’da seve seve görev alacağını söyleyen Hamzaoğlu “Şimdi tek düşüncem Gençlerbirliği’nin başarısı” dedi.