Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Sergen Yalçın gelecek sezonun Beşiktaş’ının daha genç oyuncularla kurulmasını istediğini daha önce yönetime bildirmişti. Bu doğrultuda Dorukhan Toköz tecrübeli çalıştırıcı için büyük önem taşıyor. Sezonun ilk yarısında Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlandıktan sonra ameliyat olan millî futbolcu, uzun bir rehabilitasyon döneminin ardından üç hafta önce bireysel çalışmalara başlamıştı. Beşiktaş’ta ikinci sezonunu yaşayan 23 yaşındaki oyuncu koronavirüs tehdidi sebebiyle ligler ertelenmeseydi formasına kavuşma sevinci yaşayacaktı.

> Üç talip var

Elneny’nin 18 milyon avroluk satın alma opsiyonunun bulunması sebebiyle Dorukhan’ın mutlaka takımda kalmasını isteyen Sergen Yalçın, siyah-beyazlı yönetimden yıldız oyuncu için gelen teklifleri dikkate almamasını istedi. Dorukhan’ın düşük yıllık ücretinin de bütçe anlamında kendilerini rahatlattığını belirten Sergen Hoca, satışa karşı olduğunu net bir şekilde dile getirdi. İtalya Serie A’dan Udinese ve Fiorentina’nın kancayı taktığı millî futbolcu için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford’un da devrede olduğu biliniyor.

Yardıma hazırız!

∂ Beşiktaş'ın golcü yıldızı Burak Yılmaz, koronavirüs süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. CNN Türk'e konuşan millî futbolcu, "Birçok ailenin maddi desteğe ihtiyacı var. Arda Turan'dan size pas geldi. Neler söylersiniz?" sorusuna , "Arda'nın pasını değerlendireceğim. Sporcu insanlar vicdanlı insanlardır. Her desteğe ve yardıma sporcular olarak maddi manevi hazırız. Yardımlarla ilgili büyüklerimizle konuştuktan sonra gerekenleri yaparız. Bütün arkadaşlarımla da konuşup gerekeni yapacağımızı düşünüyorum" cevabını verdi.

UEFA’DAN PAYLAŞIM

Sergen Yalçın unutulmuyor

∂ UEFA’nın Almanca hesabından, 2003 yılında Sergen Yalçın’ın Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde Chelsea’ye deplasmanda attığı iki golün görüntüleri paylaşıldı. Siyah-beyazlılar Londra’daki maçı 2-0 kazanmıştı.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN:

Transfer ikinci planda

∂ Ç. Rizesporlu futbolcu Oğulcan Çağlayan, Beşiktaş’a transfer olacağı iddiaları hakkında Radyospor’a konuştu. Genç oyuncu, “Şu anda transferi düşünmüyorum. Tek düşüncem sağlığım. Koronavirüs sebebiyle çok tedirginim. Bu olaylar geçtikten sonra oturup en doğru kararı menajerimle birlikte vereceğim” sözlerini kullandı.