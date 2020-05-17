Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta gelecek sezonun transfer çalışmaları birden bıçak gibi kesildi. Bir süredir Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki toplantılarda yapılan görüşmeler, Ümraniye’deki salgın tehlikesinin büyümesi sebebiyle ertelendi. Bu durumdan en çok etkilenen isim ise Marcelo Guedes oldu. Lyon’dan ayrılmaya karar veren ve yeniden Beşiktaş formasını giymek için siyah-beyazlı yöneticilere haber gönderen tecrübeli sambacı beklemeye alındı. Yönetici Erdal Torunoğulları’nın, yıldız oyuncuyla yaptığı son görüşmede, “Sezon bitmeden anlaşmamız mümkün değil. Biraz bekleyelim” dedi.

> Daha da inmesi lazım

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, ırkçı saldırılara maruz kalan Marcelo’ya ayrılması için kolaylık tanıyarak, gitmek istediği takımdan kiralama bedeli almamaya karar vermişti. Beşiktaş’ı tercih eden 32 yaşındaki oyuncu, kendisi gibi stoperde forma giyen ve yıllık 3 milyon avro kazanan Vida’nın yarı ücretine forma giyebileceğini belirtmişti. Teklif ne kadar cezbedici olsa da Başkan Çebi yeni sezonda transfer edilecek yabancı oyunculara ödenecek ücretin tavan fiyatını 1 milyon avro olarak belirlediği için Marcelo ile pazarlıklar devam ediyordu.