Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı, Hürriyet Instagram hesabı üzerinden Ferit Ömeroğlu ile canlı yayın yaparken en büyük meraklarından futbolla ilgili soruları da içtenlikle yanıtladı.

Ilıcalı, "Fenerbahçe tarihinde bir maçın skorunu değiştirmek isteseydiniz hangi maçı değiştirirdiniz?" sorusunu "Denizlispor maçı... Bu arada şunu da söyleyeyim o maçın adil olduğunu düşünmüyorum. O gün adaletin Türkiye’ye gelmesini isterdim. O gün maçtaydım ve sürekli konfeti atılmasından dolayı maç sürekli durduruldu. Bir maç kaç kere durdurulabilir? Bugün şampiyonlar liginde bir maçta konfeti atılsa bir maç kaç kere durdurulabilir? O durum haksızlık oldu gibi biraz..." şeklinde yanıtladı.

FRANSA MAÇINDAKİ GOLE ÇOK SEVİNDİM

Acun Ilıcalı ayrıca, son dönemde en çok Fransa-Türkiye maçında millilerimizin attığı gole sevindiğini açıklarken "Bir oyuncusunu transfer etmek için Fatih Terim’i ikna etmek mi zor, Mesut Özil’i Fenerbahçe’ye transfer etmek mi daha zor?" sorusuna "Fatih hocayı ikna etmek çok daha zor. Bu arada Fatih hoca da sınırsız kredi ve hatırım vardır yanlış anlamayın ama orada Galatasaray camiası da var. Teklif etmem bile sorun olur o yüzden." yanıtını verdi.