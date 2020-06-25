Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu PFDK'ya sevk edildi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu PFDK'ya sevk edildi
25.06.2020 - 23:31 | Son Güncelleme: 25.06.2020 - 23:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu PFDK'ya sevk edildi.
Etiketler : Trabzonspor,
713643 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/713643.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
28
17
8
3
28
59
02
TRABZONSPOR A.Ş.
28
16
9
3
33
57
03
DEMİR GRUP SİVASSPOR
28
15
8
5
19
53
04
GALATASARAY A.Ş.
28
14
9
5
22
51
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
28
14
5
9
11
47
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
28
12
8
8
17
44
07
FENERBAHÇE A.Ş.
28
12
7
9
11
43
08
GÖZTEPE A.Ş.
28
10
7
11
-2
37
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
28
9
9
10
-11
36
10
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
28
8
10
10
-5
34
11
KASIMPAŞA A.Ş.
28
9
5
14
-9
32
12
GENÇLERBİRLİĞİ
28
8
7
13
-12
31
13
YUKATEL DENİZLİSPOR
28
8
7
13
-13
31
14
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
28
7
7
14
-2
28
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
28
8
4
16
-18
28
16
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
28
5
12
11
-13
27
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
28
6
7
15
-33
25
18
MKE ANKARAGÜCÜ
28
5
9
14
-23
24
Süper Lig Fikstür
29.Hafta Maçları
26.06.2020 21:00
Beşiktaş - Konyaspor
27.06.2020 18:30
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
27.06.2020 21:00
Trabzonspor - Ankaragücü
27.06.2020 21:00
Göztepe - Alanyaspor
28.06.2020 18:30
Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor
28.06.2020 18:30
Rizespor - Denizlispor
28.06.2020 21:00
Başakşehir - Galatasaray
28.06.2020 21:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Fraport-tav Antalyaspor
29.06.2020 21:00
Gençlerbirliği - Kasimpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
29
15
9
5
15
54
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
29
14
8
7
9
50
03
ADANA DEMİRSPOR
29
13
9
7
21
48
04
ALTAY
29
12
10
7
8
46
05
BURSASPOR
29
14
7
8
7
46
06
AKHİSARSPOR
29
12
9
8
3
45
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
29
11
11
7
6
44
08
GİRESUNSPOR
29
12
8
9
0
44
09
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
29
11
8
10
0
41
10
KEÇİÖRENGÜCÜ
29
9
11
9
0
38
11
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
29
10
8
11
-5
38
12
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
29
8
11
10
-4
35
13
İSTANBULSPOR A.Ş.
29
7
13
9
3
34
14
ALTINORDU
29
7
11
11
-7
32
15
BOLUSPOR
29
4
14
11
-12
26
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
29
6
9
14
-11
24
17
ADANASPOR A.Ş.
29
3
11
15
-18
20
18
ESKİŞEHİRSPOR
29
7
5
17
-15
11
PTT 1. Lig Fikstür
30.Hafta Maçları
26.06.2020 20:00
Bursaspor - Adanaspor
26.06.2020 20:00
Altinordu - Keçiörengücü
27.06.2020 17:30
Eskişehirspor - Altay
27.06.2020 17:30
Osmanlispor - Erzurumspor
27.06.2020 20:00
Menemenspor - Boluspor
27.06.2020 20:00
Adana Demirspor - Giresunspor
28.06.2020 17:30
Hatayspor - Ekol Hastanesi Balikesirspor
28.06.2020 20:00
Karagümrük - Istanbulspor
28.06.2020 20:00
Akhisarspor - ümraniyespor